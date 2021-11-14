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Жена Авраама Руссо провела экскурсию по своему роскошному особняку в Нью-Джерси
Шоу-бизнес
Жена Авраама Руссо провела экскурсию по своему роскошному особняку в Нью-Джерси
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 14 ноября. Певец Авраам Руссо готовится вернуться на российскую сцену после перерыва в карьере и жизни в США. Жена артиста Морела показала дом, где семья обосновалась после покушения на жизнь звезды и отъезда из России.

Авраам Руссо стал участником программы «Секрет на миллион». Артист поделился с ведущей Лерой Кудрявцевой тайнами личной жизни и творчества и затронул тему переезда в США: музыкант увез семью в Нью-Джерси, чтобы уберечь от возможных опасностей после покушения.

Корреспонденты проекта отправились в гости к Руссо. Жена артиста Морела провела экскурсию по роскошному особняку, где живет с музыкантом с 2008 года.

«Все сделано по спецзаказу», — поделилась Морела.

Жена Авраама Руссо провела экскурсию по своему роскошному особняку в Нью-Джерси
Prt Scr youtube.com / НТВ

Проект дома был спроектирован индивидуально. Так, в особняке есть массивная лестница из натурального мрамора, отделанная золотыми вензелями. На кухне находится бронзовая вытяжка. В доме расположены шесть спален, кинотеатр, спортзал и восемь санузлов. Кроме того, особняк имеет особую комнату, спрятанную от чужих глаз — там находится храм для музыканта.

Авраам Руссо обвинил продюсера Иосифа Пригожина в своих неприятностях. Артист признался, что неудачи обрушились на него после начала сотрудничества со звездным наставником.

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недвижимость авраам руссо секрет на миллион
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