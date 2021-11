США теряют союзников: итоги стратегического диалога США и Египта

После вступления в должность 46-ого президента США Джозефа Байдена американская администрация на протяжении 2021 года была сосредоточена, преимущественно, на решении внутриполитических задач. Страна столкнулась с экономическим и миграционным кризисами, стихийными бедствиями, массовыми протестами, и деструктивными последствиями продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на относительное снижение активности Вашингтона на международной арене, США все еще продолжают играть важную роль в кризисных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке. Отношениям со своими основными союзниками в данном проблемном регионе Соединенные Штаты уделяют повышенное внимание.

В частности, 8 — 9 ноября в Вашингтоне состоялся двусторонний стратегический диалог между США и Египтом: министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ключевым межгосударственным вопросам.

По итогам встречи представители двух государств опубликовали совместное заявление в весьма оптимистичном тоне: страны договорились углублять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также укреплять политическое взаимодействие. Однако так ли все гладко? Попробуем разобраться.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает об итогах очередной сессии стратегического диалога между США и Египтом.

Особые условия

В начальный период своего пребывания у власти демократы не обращали особого внимания на Египет: несмотря на то, что Блинкен позвонил Шукри в течение месяца после своего вступления в должность, Байден после инаугурации не разговаривал с египетским лидером Абдулом Фаттахом ас-Сиси почти пяти месяцев. Для сравнения — 44-ый президент США Барак Обама позвонил в Каир в первый же день своего президентского срока. Вашингтон обратил внимание на Каир только в мае, когда Египет сыграл решающую роль в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

JUST IN - Egypt, who brokered the #Gaza ceasefire, urges all parties to halt "practices that undermine peace," including in east Jerusalem, in order to avoid a new escalation. — Disclose.tv (@disclosetv) May 24, 2021

С этого момента действующая администрация Соединенных Штатов стала уделять Египту больше внимания: в сентябре советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан посетил в Каир, где провел важную встречу с ас-Сиси. Повестка переговоров, однако, имела скорее негативный, чем позитивный характер — Салливан сообщил ас-Сиси, что Вашингтон намерен удержать 130 миллионов долларов из очередного транша военной помощи Египту общей суммой 300 миллионов. По словам американского государственного секретаря, удержанные средства будут направлены Каиру только после того, как египетское правительство «начнет соблюдать права человека и освободит всех осужденных по политическим причинам».

В целом, конечно, военное финансирование Египта со стороны США не прекратилось — Каир ежегодно получает 1,3 миллиарда долларов, из которых только 300 могут быть удержаны американским Конгрессом на особых условиях. «Особые условия» случились в марте этого года, когда Египет выразил желание приобрести у России партию истребителей Су-35.

Russian media reported that Egypt has received five Sukhoi Su-35 despite US threats to sanction Cairo over the Russian deal



On March 2019, the Egyptian Air Force inked a $2 billion deal to buy 24 Su-35. Contract should be fully implemented by 2023.https://t.co/BSK5LxLcCq pic.twitter.com/sh6aotSNqo — Harry Boone (@towersight) March 4, 2021

Несмотря на обещания Блинкена ввести санкции против Египта, ограничительные меры предприняты не были. Однако под предлогом борьбы за соблюдение прав человека в сентябре Вашингтон подал Каиру четкий сигнал: подчиняйтесь или будьте готовы столкнуться с последствиями.

От сделки с Москвой ас-Сиси отказываться не стал, зато предпринял несколько шагов в правовом направлении, сняв обвинения с четырех египетских неправительственных организаций, столкнувшихся с политическим и силовым давлением за получение иностранного финансирования. Более того, по инициативе президента представителями египетского политического истеблишмента была разработана и представлена новая «Национальная стратегия по правам человека», а также отменен режим чрезвычайного положения, действовавший в стране с 2017 года.

В преддверии очередного стратегического диалога Каир надеялся, что все вышеперечисленные меры будут способствовать разморозке удержанных Вашингтоном денежных средств. Несмотря на то, что Блинкен приветствовал усилия Египта в данном направлении, позиция американской администрации в отношении военного финансирования осталась неизменной. Во-первых, ас-Сиси не выполнил главное негласное требование Байдена, а во-вторых, по задумке руководства США, Египту предстояло выполнить еще несколько задач в Африке и на Ближнем Востоке.

Суданский вопрос

Богатый нефтью Судан еще с 2005 года являлся приоритетным регионом для Соединенных Штатов в Африке. В 2021 году суданское правительство должно было получить очередной транш американской помощи общей суммой 700 миллионов долларов США, однако в результате военного переворота 25 октября к власти в Судане пришел неподконтрольный Штатам генерал Абдель Фаттах аль-Бухран, поэтому финансовую поддержку пришлось заморозить.

USA has suspended $700 million aid to Sudan in response to the military coup, that took place in the country. — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) October 26, 2021

Через два дня после смены власти в Судане государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии в совместном заявлении осудили госпереворот, выразив убежденность в том, что политический кризис в Хартуме окажет негативное влияние на региональную стабильность.

С этого момента Вашингтон стал искать рычаги давления на аль-Бухрана, который, по слухам, за несколько дней до путча приезжал в Каир, где заручился поддержкой начальника Управления общей разведки Египта Аббаса Камиля.

Al-Burhan secretly visited Egypt on the eve of military coup, US media reveals



It was also reported that before the coup, the Egyptian intelligence director visited Khartoum and met with Al-Burhan, and avoided meeting Prime Minister Abdalla Hamdok.

https://t.co/DdvPEX7YBZ pic.twitter.com/cMlYTjb3R9 — Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) November 4, 2021

К лагерю противников суданского переворота Соединенным Штатам удалось привлечь Объединенные Арабские Эмираты и Великобританию, но добиться такой же позиции от Египта Вашингтону не удалось.

Переговоры в формате стратегического американо-египетского диалога стали удобным случаем для США склонить Каир выступить против действий аль-Бухрана. Однако несмотря на обещания американской администрации заморозить военное финансирование Египту, Самех Шукри так и не выразил однозначной позиции по Судану. По итогам встречи Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Египет имеют «общую заинтересованность» в возвращении демократии в Судан, но не уточнил, намерен ли Каир сотрудничать с Вашингтоном на данном направлении.

«Военный переворот, произошедший в Судане 25 октября, опасно дестабилизирует обстановку в регионе в целом. Восстановление переходного правительства во главе с гражданскими лицами — единственный путь к реализации надежд суданского народа, который на пути к демократии продемонстрировал исключительную храбрость», — сообщил глава Госдепа.

Стороны не договорились только потому, что Шукри, скорее всего, не был готов так дешево сдавать Судан — взамен Каиру требовалась помощь США по вопросу, давно беспокоящему египетское руководство.

Водный кризис

Отношения Аддис-Абебы и Каира уже давно находятся в прямой зависимости от ситуации вокруг строящейся гидроэлектростанции «Возрождение», расположенной в эфиопском регионе Бенишангуль-Гумуз на реке Голубой Нил, и являющейся самой большой плотиной в Африке.

В июле 2020 года Эфиопия без согласования с государствами, находящимися ниже по течению Нила, годовой сток которого составляет 49 миллиардов кубометров, приступила к заполнению водохранилища объемом 74 миллиарда кубометров. В этой связи Ас-Сиси, неоднократно напоминавший эфиопскому руководству о том, что «Египет — дитя Нила», серьезно обеспокоился уменьшением запасов воды в египетском озере Насер и резким падением выработки электричества. Беспокойство Каира не являлось безосновательным: уже сейчас, согласно статистическим данным, предоставленным Египтом в ООН, на каждого египтянина приходится 570 кубометров воды ежегодно при международной норме 1000 кубометров. Кроме того, по информации египетских властей, снижение стока великой реки приведет не только к энергетическому кризису, но и исчезновению тысяч гектаров пахотных земель, потере миллионов рабочих мест, увлечению стоимости импорта продовольствия и стремительному росту урбанизации.

Из-за отсутствия конкретных мер со стороны ООН по выходу из сложившегося кризиса, египетское руководство всерьез рассматривает возможность решения конфликта силовым способом. Именно поэтому рост военно-технического потенциала Эфиопии является для Египта недопустимым.

Между тем, 14 октября Турция подписала соглашение с эфиопским правительством, согласно которому обязалась расширить поставки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Сделка, конечно, не касалась Египта, а была необходима Аддис-Абебе для более эффективного противостояния повстанцам из Народного фронта освобождения Тыграя.

Со своей стороны Каир, стремящийся наладить политические взаимоотношения с Турцией, воспринял турецко-эфиопское соглашение как угрозу национальной безопасности.

По итогам стратегического диалога 8 — 9 ноября Соединенные Штаты официально подтвердили поддержку водной безопасности Египта и призвали к возобновлению переговоров по ГЭС «Возрождение», однако никак не прокомментировали сделку Турции и Эфиопии по беспилотникам. Самех Шукри, с высокой вероятностью, просил Вашингтон посодействовать срыву поставок Bayraktar TB2 эфиопской стороне, однако его просьбу вряд ли пообещали удовлетворить: Байден может просто не обладать всеми необходимыми дипломатическими рычагами для срыва турецко-эфиопского соглашения.

Партнеры, но не союзники

Несмотря на регулярные заявления представителей администрации США о том, что Египет является одним из ключевых американских союзников на Ближнем Востоке и в Африке, отношения между двумя государствами можно охарактеризовать скорее партнерскими, чем союзническими. Состоявшийся 8 — 9 ноября стратегический диалог вряд ли можно назвать эффективным: стороны подтвердили свою приверженность двустороннему сотрудничеству в области обороны и борьбы с терроризмом, отметили важность сделки по модернизации египетских вертолетов Apache, договорились углублять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, но так и не пришли к окончательным соглашениям по действительно остро стоящим вопросам. Оценочно, низкая эффективность «поддержки» со стороны Вашингтона будет и далее побуждать Египет искать помощи у других государств, в том числе, у Российской Федерации.

Чтобы не растерять старых партнеров, администрации Байдена пора просыпаться и активно включаться во внешнеполитическую деятельность, однако в силу внутриполитических разногласий и проблем, у руководства Соединенных Штатов, похоже, просто не хватит на все это времени и средств.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.