Вашингтон, 14 ноября. Россия дала Североатлантическому альянса понять, что готова решительно реагировать на украинские претензии западного блока, сообщил аналитик Майк О'Салливан.

В публикации для американского издания Forbes, которую приводит «ПолитРоссия», эксперт обратил внимание на недавние маневры ВС РФ в Смоленской области. Хотя регион не имеет общих границ с Украиной, западные журналисты утверждали, что российские войска якобы концентрировались именно вдоль рубежей.

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Происходящее заставило нервничать аналитика. По его мнению, Москва не заинтересована в развязывании конфликта с Украиной. Маневры ВС РФ стали ответом на украинские претензии НАТО. Таким образом Россия направила Западу жесткий сигнал, прочертив границу своей терпимости.

«Наращивание российских войск в Белоруссии и вблизи Украины представляет угрозу, но на мой довольно любительский взгляд, не предвещает прямого конфликта», — объяснил Майк О'Салливан.

Ранее сообщалось, что стратегическая авиация Воздушно-космических сил РФ будет регулярно проводить патрулирование воздушного пространства Белоруссии. Москва и Минск приняли соответствующее решение в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе.