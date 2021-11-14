Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 13:57
13:54
Происшествия
Обвиняемого в убийстве жены и дочери в Оренбургской области заключили под стражу
13:53
Общество
Власти Камбоджи отменили обязательный карантин для привитых от COVID-19 туристов
13:52
Видео
Иркутские активисты собирают мусор с берегов Байкала и продают его в интернете
13:51
Происшествия
Пожар на металлургическом заводе в Петербурге унес жизнь рабочего
13:49
Шоу-бизнес
Авраам Руссо честно ответил на вопрос Леры Кудрявцевой о фиктивном разводе
13:48
Весь мир
Сейф аль-Ислам Каддафи зарегистрировался кандидатом на выборы президента Ливии
13:47
Политика
Масштабная операция Лукашенко на польской границе загнала Варшаву в глухой угол
13:46
Политика
Премьер Болгарии заявил, что стране нужен кабмин с опорой на большинство в парламенте
13:42
Весь мир
Жену курдского лидера приговорили к тюрьме в Турции за ошибку в медсправке
13:42
Политика
Путин: Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса в ЕС
Все новости

Forbes: Москва направила НАТО жесткий сигнал пограничными маневрами ВС РФ
Армия
Forbes: Москва направила НАТО жесткий сигнал пограничными маневрами ВС РФ
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 ноября. Россия дала Североатлантическому альянса понять, что готова решительно реагировать на украинские претензии западного блока, сообщил аналитик Майк О'Салливан.

В публикации для американского издания Forbes, которую приводит «ПолитРоссия», эксперт обратил внимание на недавние маневры ВС РФ в Смоленской области. Хотя регион не имеет общих границ с Украиной, западные журналисты утверждали, что российские войска якобы концентрировались именно вдоль рубежей.

Forbes: Москва направила НАТО жесткий сигнал пограничными маневрами ВС РФ
Федеральное агентство новостей /

Происходящее заставило нервничать аналитика. По его мнению, Москва не заинтересована в развязывании конфликта с Украиной. Маневры ВС РФ стали ответом на украинские претензии НАТО. Таким образом Россия направила Западу жесткий сигнал, прочертив границу своей терпимости.

«Наращивание российских войск в Белоруссии и вблизи Украины представляет угрозу, но на мой довольно любительский взгляд, не предвещает прямого конфликта», — объяснил Майк О'Салливан.

Ранее сообщалось, что стратегическая авиация Воздушно-космических сил РФ будет регулярно проводить патрулирование воздушного пространства Белоруссии. Москва и Минск приняли соответствующее решение в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Forbes: Москва направила НАТО жесткий сигнал пограничными маневрами ВС РФ
украина россия белоруссия нато вс рф
Комментировать