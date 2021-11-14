Политолог Сосновский предупредил об угрозе революции в ФРГ из-за беженцев с польской границы

Берлин, 14 ноября. Многие офицеры Бундесвера всерьез опасаются, что группа мигрантов, застрявшая на белорусско-польской границе может взорвать ситуацию в ФРГ вплоть до революции.

Редким инсайдом из Берлина с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился немецкий политолог, главред интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, комментируя распространяемые среди мигрантов слухи о том, что Берлин якобы заставил Польшу создать коридор для пропуска беженцев на территорию Германии.

Эксперт отметил, что никаких официальных заявлений по этому поводу не было и скорее всего никогда не будет. Берлин не оказывал давления на Польшу, требуя обеспечить мигрантам транзит. Есть только косвенная информация, намекающая на то, что подобные настроения кое-где все-таки бродят. В частности, накануне прозвучало заявление о готовности принять эту группу беженцев, застрявших на польско-белорусской границе, от одного из представителей руководства городского совета Мюнхена. Об этом написали даже некоторые крупные ресурсы, но подтверждений от мюнхенских чиновников так и не последовало. По мнению Сосновского, подобные инициативы могут исходить от крупных немецких общественных организаций, которые в свою очередь заручились поддержкой каких-то чиновников.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Как бы то ни было, такие предложения и призывы вряд ли будут когда-либо реализованы. Дело в том, что многие представители военно-политической верхушки ФРГ видят именно в этой в группе беженцев, прорывающихся через польскую границу, серьезную угрозу. Если верить некоторым высокопоставленным военным, это непростые мигранты.

«Есть у меня инсайдерская информация. Есть такое офицерское сообщество Германии. Туда входят высокопоставленные офицеры Бундесвера. Они издают свой внутренний ресурс. Это своеобразная закрытая от посторонних взглядов стенгазета. Так вот на этом ресурсе масса комментариев по поводу того, кто эти беженцы, откуда пришли и для чего так рвутся в ФРГ. В Бундесвере выражают серьезные опасения, что именно эта группа мигрантов может взорвать ситуацию в Германии, а то и поднять революцию с участием миллионов других беженцев. Предполагается, что как минимум половина этой группы, то есть больше тысячи человек не простые беженцы, а боевики, прошедшие спецподготовку в курдских отрядах. В Бундесвере боятся, что эти ребята могут поднять на ноги всех проживающих в Германии беженцев с Ближнего Востока», — предупредил о реальной угрозе для ФРГ Александр Сосновский.

Политолог добавил, что официальные лица Германии никогда такого не произнесут вслух, но в Берлине прекрасно осведомлены об угрозе и поэтому вряд ли впустят эту непростую группу беженцев в свою страну.

Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга рассказал, какой документ разрушил планы Киева подзаработать на беженцах с белорусско-польской границы.