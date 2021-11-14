Актриса Сьюзан Джордж вошла в список главных женщин в жизни принца Чарльза

Лондон, 14 ноября. Принц Уэльский Чарльз отмечает 73-летие 14 ноября. Уже несколько десятилетий журналисты пристально следят за его личной жизнью после развода с принцессой Дианой.

Наследник престола Великобритании принц Чарльз уже несколько лет счастливо женат на Камилле Паркер-Боулз — пара смогла перестать скрывать отношения лишь спустя десятилетия после начала их романа. Однако с 1970-х годов личная жизнь наследника Елизаветы II вызывала огромный интерес: поклонников королевской семьи интересовало, кто из избранниц станет будущей принцессой.

Одной из самых запоминающихся женщин в жизни принца стала актриса Сьюзан Джордж, которая прославилась благодаря триллеру «Соломенные псы» с Дастином Хоффманов. Роман пары продлился недолго, королева отвергла ее кандидатуру.

Кадры из фильма «Соломенные псы» /

Вторым увлечением Чарльза стала троюродная сестра Аманда Натчбулл, наследница короля Индии Луиса Маунтбеттена. Стоит отметить, что она сама отказала принцу.

В 1980 году принц Чарльз познакомился с Сарой Спенсер. Влюбленные провели несколько выходных вместе, однако в тот момент наследник короны увлекался еще несколькими девушками. Среди них были Камилла Паркер-Боулз и дочь землевладельца Анна Отус. По ее словам, с ней никто больше никогда не обращался «так плохо», как Чарльз. Тогда же принц познакомился с младшей сестрой Сары Дианой. Позднее леди Ди признавалась, что не смогла терпеть романы мужа на стороне, передает «СтарХит».

«Своего мужа я всегда обожала. Я была влюблена в него. Но он меня очень подвел. Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато», — признавалась Диана.

Пару считали идеальной партией, а принцесса Диана мгновенно завоевала любовь будущих подданных. Однако принц Чарльз по-прежнему любил Паркер-Боулз, о чем рассказал за год до развода с леди Ди.

«Все началось снова в 1986 году. Наш брак с Дианой был безвозвратно разрушен на тот момент, хотя мы оба пытались его сохранить», — поделился принц.

После развода и трагической смерти принцессы Дианы Чарльзу не удалось сохранить теплые отношения с сыном Гарри. Герцог Сассекский планирует поделиться подробностями отношений с отцом в готовящейся к выходу автобиографии.