Sky News: королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за растяжения спины

Лондон, 14 ноября. Королева Великобритании Елизавета II не сможет принять участие в грядущих мероприятиях. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Британские журналисты объявили о неспособности монарха участвовать в предстоящих мероприятиях по состоянию здоровья. По данным телеканала, королева Елизавета II получила растяжение спины. Причина не уточняется.

Ранее стало известно о подземном ходе из Сент-Джеймского дворца в бар пятизвездочного отеля Dukes. Королева Елизавета может незаметно попасть в заведение и выпить порцию мартини. Стоимость такого напитка обойдется в 17 фунтов, что в российской валюте составляет примерно 1,7 тысячи рублей.