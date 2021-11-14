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Sky News: королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за растяжения спины
Политика
Sky News: королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за растяжения спины
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 14 ноября. Королева Великобритании Елизавета II не сможет принять участие в грядущих мероприятиях. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Британские журналисты объявили о неспособности монарха участвовать в предстоящих мероприятиях по состоянию здоровья. По данным телеканала, королева Елизавета II получила растяжение спины. Причина не уточняется.

Ранее стало известно о подземном ходе из Сент-Джеймского дворца в бар пятизвездочного отеля Dukes. Королева Елизавета может незаметно попасть в заведение и выпить порцию мартини. Стоимость такого напитка обойдется в 17 фунтов, что в российской валюте составляет примерно 1,7 тысячи рублей.

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