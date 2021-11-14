Иран поставит Афганистану электроэнергию для снабжения западных провинций

Кабул, 14 ноября. Афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) заключила с Тегераном договор на поставку дополнительных 100 МВт электричества.

Таким образом пришедшее к власти движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) пытается решить проблемы отключений света в западной части страны. Их причиной стал отказ ряда государств от поддержки правительства боевиков, в то время как до 70% энергии в Афганистан поступало из-за границы.

На данный момент поставки Кабулу продолжают Ташкент, Ашхабад и Тегеран. Как заявил представитель DABS, иранским электричеством будут снабжаться провинции Герат, Фарах и Нимроз, в которых нехватка света выражена наиболее остро.

Iran will provide electricity to #Afghanistan to address blackout in western citieshttps://t.co/ZGbzYdByGw — Radio Pakistan (@RadioPakistan) November 14, 2021

После захвата афганской столицы талибами в стране усугубился финансовый кризис, поскольку все активы государства за рубежом были заблокированы международными организациями и правительствами. Однако, по словам бывшего руководителя DABS, уже на тот момент Кабул имел задолженность по оплате счетов за электроэнергию на сумму около 90 млн долларов. Помимо этого, сложности создает и плохо организованная энергетическая инфраструктура, что зимой может привести к серьезным перебоям в работе сетей.

Как следствие экономических проблем, в Афганистане сейчас продолжается и гуманитарный кризис. По различным оценкам, около 19 млн человек, что составляет почти половину населения страны, страдают от голода. Ранее Организация Объединенных Наций сообщила, что к середине 2022 года за чертой бедности может оказаться до 97% населения. При этом ситуация усугубляется действиями террористических группировок, которые уже неоднократно совершали подрывы в столице государства.

Iran-aided consignment of food and medical supplies, said to be eleventh, arrives in Kabul to help the victims of attacks on 400-bed hospital and Eidgah mosque: Iranian embassy pic.twitter.com/guSP1L3ax4 — The Killid Group (@TheKillidGroup) November 10, 2021

На этом фоне многие страны продолжают поставлять афганцам продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости. Среди государств, которые активно оказывают гуманитарную помощь Кабулу, находятся страны Персидского залива, в том числе и Иран, несколько дней назад отправивший сюда уже 11-ю партию продуктов и вещей общим весом около 10 тонн. Как сообщил заместитель посла Ирана в Афганистане, в первую очередь груз будет распределяться между пострадавшими от недавних терактов в Кабуле, а также семьями погибших в ходе войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.