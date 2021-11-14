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«Аэрофлот» доставил российских болельщиков на решающий отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией
Спорт
«Аэрофлот» доставил российских болельщиков на решающий отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 ноября. Российские футбольные болельщики прибыли на место проведения решающего отборочного матча Чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии. Специальный рейс был организован компанией «Аэрофлот».

Полет стал возможным при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и ПАО «МегаФон». В Сплит отправились легенды российского футбола Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, а также популярные блогеры и фанаты, участвовавшие в розыгрыше билетов.

Все участники спецрейса проходили регистрацию на специальных брендированных стойках, рейс осуществлялся из аэропорта Шереметьево. В полете всех ждала развлекательная программа и подарки от организаторов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

««Аэрофлот» традиционно поддерживает российский спорт. На протяжении многих лет мы были партнерами РФС и перевозили сборную России по футболу. Отрадно, что в непростой период пандемии мы можем подарить российским болельщикам частичку глобального спортивного праздника», — поделился заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу ПАО «Аэрофлот» Андрей Панов.

В компании надеются, что крылья «Аэрофлота» принесут сборной России удачу в матче, а энергетика и поддержка болельщиков придадут необходимый драйв и силы в игре.

Ранее защитник ФК «Спартак» Георгий Джикия рассказал, что футболисты Хорватии являются довольно сильным соперником для российской сборной. Спортсмен не смог выделить конкретных игроков, которые сильно повлияют на исход противостояния.

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Все новости / Спорт / «Аэрофлот» доставил российских болельщиков на решающий отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией
футбол аэрофлот чм-2022
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