Политолог Золотарев не исключил борьбу экс-спикера Рады за пост президента Украины

Киев, 14 ноября. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков является прямым конкурентом президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил политолог Андрей Золотарев.

Эксперт раскрыл неудобную для украинского лидера правду о карьерных перспективах Разумкова. По мнению Золотарева, экс-спикер парламента имеет шансы перетянуть на свою сторону большую часть электората Зеленского.

При этом политолог уточнил, что помимо приятной внешности, неплохих знаний и навыков Разумкову в борьбе за власть придется продемонстрировать избирателям и другие козыри.

«Если он не покажет навыков политического лидера, я думаю, он не взлетит… Другой сценарий более вероятен. Он может потянуть на себя часть электората Зеленского. То есть, по электоральному полю, он не столько оппонент, он является конкурентом», — констатировал Золотарев в эфире UKRLIFE.TV

ФБА «Экономика сегодня» / Антон Геращенко

Разумков был отправлен в отставку по инициативе депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа». Во время предвыборной кампании в 2019 году он был одним из ближайших соратников Зеленского.

Ранее бывший председатель Рады анонсировал создание межфракционного объединения «Разумная политика». По его словам, основной задачей станет выполнение обещаний президента Украины, которые тот не смог сдержать сам.