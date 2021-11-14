Глава ВЦИОМ Федоров заявил, что россияне стали реже участвовать в опросах

Москва, 14 ноября. Россияне стали реже принимать участие в социологических опросах, поэтому специалисты тестируют новые методы изучения общественного мнения. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По словам эксперта, социология основывается не только на опросах, хотя данный вид исследования позволяет собрать материал для аналитики и интерпретации. Однако россияне стали проявлять меньше интереса к подобным мероприятиям.

«Сегодня люди менее склонны отвечать на наши вопросы, причем количество вопросов, которые мы можем им задать, также становится меньше, потому что ценность времени выросла», — объяснил Федоров в интервью РИА Новости.

Кроме того, глава ВЦИОМ отметил, что люди стали менее альтруистичными. Все чаще опрашиваемые не понимают, что они получат за участие в исследовании. К тому же граждане оказались «менее склонны надеяться на то, что их участие в опросе может изменить к лучшему жизнь страны».

Ранее опрос выявил, что подавляющее большинство жителей России считают себя добрыми людьми. В наличии такого качества у себя уверены около 89% опрошенных граждан.