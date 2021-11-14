Умер актер из «Кармелиты» и «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко

Москва, 14 ноября. Ушел из жизни российский актер Игорь Бондаренко, ему было 55 лет. Об этом сообщили в театре «ФЭСТ», где на протяжении многих лет трудился артист.

Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Церемония прощания состоится в понедельник 15 ноября на основной сцене театра.

«Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей», — говорится в сообщении театра.

Игорь Бондаренко известен телезрителям роли генерала в «Сибирском цирюльнике», а также по сериалам «Кармелита», «Реальные пацаны», «Счастливы вместе» и многим другим картинам.