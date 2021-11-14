Кейт Миддлтон появилась на лондонском Фестивале памяти в платье с хрустальными пуговицами

Лондон, 14 ноября. Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в ежегодном фестивале, посвященном Дню памяти павших солдат во Второй мировой войне. Это традиция, которую чтут все члены королевской семьи и многие простые британцы уже много лет, пишет Elle.
Пара присоединилась к другим членам королевской семьи на концерте в Альберт-холле в Лондоне. Расположились они, как и следовало ожидать, в вип-ложе. Стоит отметить, что, в сравнении с подобной рассадкой в предыдущие годы, сразу заметно пустующее место, где должна по обыкновению сидеть королева Елизавета. Монарх не смогла присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья. За ней должны были сидеть принц Гарри и Меган Маркл, их по понятной причине тоже нет. Сейчас эти пустые места выглядят немного пугающе.
На этом фестивале испокон веков, следуя традиции, все мужчины обязаны носить смокинги, а женщины, поддерживая траур, — облачаться в платья черного цвета. Еще один важный аксессуар на мероприятии — булавка с красным маком, символом памяти погибших на войне. Используется он еще с 1921 года.
Кейт Миддлтон для этого вечера выбрала именно такое платье. Материал — черный твид. Платье вошло в осеннюю коллекцию бренда Eponine London 2018 года. Оно было украшено хрустальными пуговицами, объемным воротником, а завершался образ плиссированной юбкой.
Ранее сообщалось, как Кейт Миддлтон случайно продемонстрировала содержимое своей сумочки.