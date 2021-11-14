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Кейт Миддлтон появилась на лондонском Фестивале памяти в платье с хрустальными пуговицами
Общество
Кейт Миддлтон появилась на лондонском Фестивале памяти в платье с хрустальными пуговицами
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 14 ноября. Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в ежегодном фестивале, посвященном Дню памяти павших солдат во Второй мировой войне. Это традиция, которую чтут все члены королевской семьи и многие простые британцы уже много лет, пишет Elle.

Пара присоединилась к другим членам королевской семьи на концерте в Альберт-холле в Лондоне. Расположились они, как и следовало ожидать, в вип-ложе. Стоит отметить, что, в сравнении с подобной рассадкой в предыдущие годы, сразу заметно пустующее место, где должна по обыкновению сидеть королева Елизавета. Монарх не смогла присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья. За ней должны были сидеть принц Гарри и Меган Маркл, их по понятной причине тоже нет. Сейчас эти пустые места выглядят немного пугающе.

На этом фестивале испокон веков, следуя традиции, все мужчины обязаны носить смокинги, а женщины, поддерживая траур, — облачаться в платья черного цвета. Еще один важный аксессуар на мероприятии — булавка с красным маком, символом памяти погибших на войне. Используется он еще с 1921 года.

Кейт Миддлтон для этого вечера выбрала именно такое платье. Материал — черный твид. Платье вошло в осеннюю коллекцию бренда Eponine London 2018 года. Оно было украшено хрустальными пуговицами, объемным воротником, а завершался образ плиссированной юбкой.

Ранее сообщалось, как Кейт Миддлтон случайно продемонстрировала содержимое своей сумочки.

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