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В Забайкальском крае женщина спасла отбившегося от стаи истощенного лебедя

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 12:31
Общество
В Забайкальском крае женщина спасла отбившегося от стаи истощенного лебедя
 /  Пресс-служба министерства лесного хозяйства Нижегородской области

Чита, 14 ноября. Женщина приютила лебедя, который отбился от стаи. О своей находке она сообщила в центр управления регионом (ЦУР), сотрудники которого обратились в ветеринарную службу.

Инцидент произошел в селе Михайловка Нерчинского района. Ветеринары станции по борьбе с болезнями животных прибыли к местной жительнице, чтобы осмотреть лебедя. Они подтвердили, что птица была здорова, но сильно истощена. Возможно, это и стало причиной, по которой она не смогла следовать за своими собратьями.

«Временная хозяйка сейчас кормит его зерновыми культурами, также птице прописан специальный витаминный комплекс, что должно помочь шипуну окрепнуть и восстановиться», — отметили специалисты.

В скором времени лебедь переедет в Читу на территорию контактного зоопарка «Радуга». Сотрудники учреждения будут следить за здоровьем нового подопечного.

Не так давно сотрудники Охотнадзора спасли осиротевшего гималайского медвежонка, который жил у местных жителей в одном из сел в Приморском крае, сообщал телеканал «360». Хищника передали в реабилитационный центр к другим медвежатам.

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