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Автоэксперт Хресин: дефицит микрочипов вынудит европейцев свернуть производство машин
Экономика
Автоэксперт Хресин: дефицит микрочипов вынудит европейцев свернуть производство машин
pixabay.com

Москва, 14 ноября. Китайским автобрендам будет легче пережить кризис микрочипов, в то время как Европе придется сокращать линейку и сворачивать производство, заявил автоэксперт Алексей Хресин.

Резкий переход на удаленный режим работы в период пандемии спровоцировал резкий всплеск интереса к высокопроизводительным компьютерам. Такая тенденция спровоцировала дефицит электронных компонентов практически во всех отраслях производства, в том числе автомобильном бизнесе.

«У производителей Европы сильно изменится модельный ряд, произойдет вымывание дешевых моделей, сократится линейка, поскольку микрочипов определенное количество, а у дешевых машин низкая маржинальность. В таких условиях выгоднее заниматься премиальной техникой, поскольку прибыль будет выше. Тех, кто не пойдет на этот шаг, могут ждать самые плачевные последствия», — пояснил Хресин в беседе с iReactor.

Нехватка микрочипов ведет в том числе к удорожанию автомобилей — как новых, так и б/у. Такая ситуация наблюдается, например, в Великобритании: в конце октября покупатели потратили на приобретение машин на 25% больше, чем за аналогичный период ковидного 2020 года.

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