Алла Пугачева боялась, что Кристина Орбакайте родит ребенка от Авраама Руссо

Москва, 14 ноября. Известный в России исполнитель Авраам Руссо откровенно рассказал подробности своих отношений с дочерью примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой — певицей Кристиной Орбакайте.

Много лет назад артистов часто видели вместе. Они выпускали совместные хиты и неоднократно появлялись в компании друг друга на различных светских мероприятиях. Многие предполагали, что между артистами есть нечто больше, чем просто дружеское общение. Руссо не скрывает, что у них с Орбакайте вполне могли начаться романтические отношения.

«Был у нас дуэт, клипы, огромное количество концертов, теплые дружеские отношения. Да, я не отказываюсь, могли отношения перерасти в более серьезное», — признался музыкант в эфире шоу «Секрет на миллион».

Артист вспомнил, что в тот период Пугачева сильно переживала, чтобы ее дочь не забеременела в третий раз от нового мужчины. Слова Примадонны ему передал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Руссо считает, что происходящее между ним и Орбакайте в начале двухтысячных сложно назвать сугубо деловым общением.

TACC / Сысоев Григорий

«Я бы не сказал, что это были просто рабочие отношения. В 2004 году, когда гастролировали по США, в Майами она знакомится с будущим мужем, мы прилетаем в Нью-Йорк, там я знакомлюсь со своей будущей женой», — откровенно рассказал музыкант в беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой.

Несмотря на то что роман между двумя артистами так и не состоялся, им удалось сохранить дружбу. Руссо отметил, что даже спустя годы они поддерживают теплые отношения.

Ранее популярный певец рассказал о своих планах вернуться в шоу-бизнес. Для возвращения былой популярности Авраам Руссо решил принять участие в съемках телешоу «Суперстар».