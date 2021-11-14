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«Руспродсоюз» перечислил товары, которые упадут в цене перед Новым годом
Экономика
«Руспродсоюз» перечислил товары, которые упадут в цене перед Новым годом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 ноября. Перед новогодними каникулами стоит ожидать снижения цен на мясо птицы из-за низкого спроса, заявила представитель ассоциации «Роспродсоюза» Ирина Нагайцева.

Накануне праздников магазины традиционно снижают стоимость товаров, отметила эксперт в беседе с агентством URA.RU. В последние годы львиная доля продукции для новогоднего стола реализуется по промоакциям.

«Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый "шашлычный сезон", который длится с апреля по октябрь, затем цена снижается. Осенью птицы становится больше, спрос падает, что позволяет сократить рост цен. Сразу после Нового года стоимость птицы резко падает по причине снижения спроса», — пояснила Нагайцева.

Тем временем мясная продукция продолжает дорожать, отметил начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов. В настоящий момент наблюдается тенденция к росту цен на говядину, свинину и баранину.

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