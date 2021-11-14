Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 13:55
13:53
Общество
Власти Камбоджи отменили обязательный карантин для привитых от COVID-19 туристов
13:52
Видео
Иркутские активисты собирают мусор с берегов Байкала и продают его в интернете
13:51
Происшествия
Пожар на металлургическом заводе в Петербурге унес жизнь рабочего
13:49
Шоу-бизнес
Авраам Руссо честно ответил на вопрос Леры Кудрявцевой о фиктивном разводе
13:48
Весь мир
Сейф аль-Ислам Каддафи зарегистрировался кандидатом на выборы президента Ливии
13:47
Политика
Масштабная операция Лукашенко на польской границе загнала Варшаву в глухой угол
13:46
Политика
Премьер Болгарии заявил, что стране нужен кабмин с опорой на большинство в парламенте
13:42
Весь мир
Жену курдского лидера приговорили к тюрьме в Турции за ошибку в медсправке
13:42
Политика
Путин: Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса в ЕС
13:33
Армия
NetEasе: МиГ-31 ВКС РФ обратил в бегство американский B-1B в небе над Японским морем
Все новости

Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисков

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 12:24
Экономика
Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисков
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 14 ноября. Размер российского госдолга в ближайшие годы будет увеличиваться, однако ни по объему, ни по структуре рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы нет, заявил аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Саватюгин.

Объем государственного долга РФ может вырасти до 21,1% от ВВП к 2024 году, следует из проекта федерального бюджета на следующие три года. По итогам 2021-го госдолг увеличится до 17,8% ВВП, в 2022 году — до 19,4% ВВП, а в 2023 году — до 20,3% ВВП.

«Нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски. Это зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны. В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим — Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю», — отметил Саватюгин в беседе с РИА Новости.

Глобальный долг к мировому ВВП в настоящий момент составляет около 98%. При этом у Евросоюза и Великобритании государственный долг чуть меньше 100%, а у некоторых государств превышает 100%. Например, в Японии он составляет более 250%, свыше 100% наблюдается у Соединенных Штатов, Италии, Испании, Бельгии и Канады, добавил специалист.

Минфин РФ ранее объявил, что планирует удерживать госдолг на уровне 20% ВВП. Замглавы ведомства Владимир Колычев добавил, что министерство рассчитывает сохранить показатель ниже этого уровня.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисков
ввп счетная палата госдолг экономика россии саватюгин финансовые риски
Комментировать