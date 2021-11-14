Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисков

Москва, 14 ноября. Размер российского госдолга в ближайшие годы будет увеличиваться, однако ни по объему, ни по структуре рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы нет, заявил аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Саватюгин.

Объем государственного долга РФ может вырасти до 21,1% от ВВП к 2024 году, следует из проекта федерального бюджета на следующие три года. По итогам 2021-го госдолг увеличится до 17,8% ВВП, в 2022 году — до 19,4% ВВП, а в 2023 году — до 20,3% ВВП.

«Нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски. Это зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны. В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим — Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю», — отметил Саватюгин в беседе с РИА Новости.

Глобальный долг к мировому ВВП в настоящий момент составляет около 98%. При этом у Евросоюза и Великобритании государственный долг чуть меньше 100%, а у некоторых государств превышает 100%. Например, в Японии он составляет более 250%, свыше 100% наблюдается у Соединенных Штатов, Италии, Испании, Бельгии и Канады, добавил специалист.

Минфин РФ ранее объявил, что планирует удерживать госдолг на уровне 20% ВВП. Замглавы ведомства Владимир Колычев добавил, что министерство рассчитывает сохранить показатель ниже этого уровня.