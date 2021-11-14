Татьяна Тарасова считает, что в России нет футбола

Москва, 14 ноября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает низким уровень футбола в России.

Именитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что сборной России по футболу не стоит выходить на чемпионат мира в Катаре. В эфире «Матч ТВ» она заявила, что уровень этого вида спорта в РФ оставляет желать лучшего.

«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть?» — заявила Тарасова в эфире телеканала.

Сегодня сборная России по футболу проведет матч десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Ее соперником станет хорватская национальная команда. Сборной России достаточно не проиграть серебряным призерам ЧМ-2018, что завоевать путевку на планетарное первенство. В прямом эфире поединок с Хорватией покажет Первый канал.

Ранее полузащитник Александр Головин поделился ожиданиями от матча с Хорватией в Сплите. Он заявил, что игрокам российской сборной не стоит бояться соперника.