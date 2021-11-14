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Член жюри «Голoса» Александр Градский раскритиковал выступление многодетной матери
Общество
Член жюри «Голoса» Александр Градский раскритиковал выступление многодетной матери
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 14 ноября. Известный исполнитель и композитор Александр Градский не оценил выступление очередной конкурсантки на шоу «Голoс». В этот раз критике подверглась многодетная мать Нинель Григорьева.

В новом выпуске музыкального проекта на Первом канале не повезло очередной участнице слепых прослушиваний. Градский, сидящий в кресле члена жюри, не оценил старания артистки.

Григорьева вышла на сцену в форме сотрудника правоохранительных органов и исполнила песню польской певицы Анны Герман «Эхо любви». Своим выступлением участница проекта хотела доказать, что многодетным матерям под силу все — и даже выступать на федеральном канале. Однако ее старания не впечатлили Градского, который довольно строго раскритиковал номер.

«Вы начали лучше, чем продолжили. Вы начали так, как надо – нежно, отстраненно, космически. А дальше вы сломались. И это была ошибка», — лаконично отметил артист.

За годы участия в «Голoсе» Александр Градский приобрел репутацию довольно строгого, но справедливого члена жюри и наставника. Ранее стало известно, что в новом выпуске он резко раскритиковал российскую рок-группу «Ночные снайперы» после выступления белорусского исполнителя Николая Волегова. За коллектив вступилась другой член жюри певица Пелагея.

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