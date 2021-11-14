Финансист Майоров дал советы россиянам по защите сбережений от инфляции

Москва, 14 ноября. Ускоряющийся рост инфляции приводит к «испарению» сбережений населения. Финансовый эксперт Артем Майоров рассказал, как можно сохранить средства россиян.

Инфляция в РФ за октябрь выросла до 8,13% в годовом выражении с 7,4% в сентябре, следует из данных Росстата. Аналогичная картина наблюдается и в США — там годовая инфляция резко подскочила до 6,2% с 5,4% месяцем ранее. Такое изменение стало очень неожиданным для рынка и оказало давление на фондовые биржи.

Чтобы спасти сбережения, можно обратить внимание на гособлигации, привязанные к индексу потребительских цен, отметил Майоров в беседе с РИА Новости. Речь идет о так называемых линкерах.

«Если не принимать во внимание конкретные нюансы ценообразования в различных странах, обобщенный механизм работы линкеров выглядит примерно следующим образом: номинал облигации индексируется на величину инфляции, взятую с определенным временным лагом. При этом купон облигации, выраженный в процентах годовых от номинала, в итоге также растет в абсолютном выражении», — объяснил эксперт.

В итоге при растущей инфляции инвестор получит и регулярное увеличение купона, и переоценку по цене самой облигации, которая может демонстрировать рост при положительной рыночной конъюнктуре. Кроме того, облигации с переменным купоном могут защитить от инфляции более опосредованным образом, поскольку ЦБ РФ вправе регулировать растущую инфляцию повышением ключевой ставки.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ранее заявил, что для хранения сбережений лучше держать деньги в разных валютах. Наиболее эффективным будет портфель из доллара США, швейцарского франка и канадского доллара.