Аналитики МФО составили портрет типичного российского заемщика

Москва, 14 ноября. Среднестатистическим заемщиком российских микрофинансовых организаций (МФО) выступает городской житель до 35 лет, работающий в сфере торговли, с зарплатой до 50 тысяч рублей.

К такому выводу пришли аналитики различных финансовых организаций в беседе с РИА Новости. По их словам, мужчины чаще женщин обращаются в МФО. Оформляющие ссуды граждане также чаще проживают в региональных центрах и маленьких городах, отметили в СРО «МиР».

«В последнее время мы наблюдаем существенный переток спроса из больших городов европейской части России в отдаленные регионы — Сибирь, Дальний Восток. Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение "плотности" выдач заемных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине», — добавили эксперты МФК «Займер».

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее заявил, что в РФ существует проблема закредитованности населения. По предварительным данным, почти половина россиян до 35 лет имеет кредиты, а общая сумма взятых средств находится в пределах 13 трлн рублей.