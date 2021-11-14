Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 12:28
12:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боялась, что Кристина Орбакайте родит ребенка от Авраама Руссо
12:27
Происшествия
Попавшие в ДТП отец и сын утонули в канаве с водой под Тюменью
12:26
Экономика
«Руспродсоюз» перечислил товары, которые упадут в цене перед Новым годом
12:24
Экономика
Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисков
12:23
Наука
Громкий шум может провоцировать накопление жидкости в ухе
12:23
Общество
Ученые Технической школы Джорджа Р. Брауна усовершенствовали одноразовую маску
12:19
Спорт
Татьяна Тарасова считает, что в России нет футбола
12:18
Общество
Уникальные детские стартапы и инновации представили в Пермском крае
12:17
Общество
Член жюри «Голoса» Александр Градский раскритиковал выступление многодетной матери
12:16
Экономика
Финансист Майоров дал советы россиянам по защите сбережений от инфляции
Все новости

Аналитики МФО составили портрет типичного российского заемщика

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 12:14
Экономика
Аналитики МФО составили портрет типичного российского заемщика
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 ноября. Среднестатистическим заемщиком российских микрофинансовых организаций (МФО) выступает городской житель до 35 лет, работающий в сфере торговли, с зарплатой до 50 тысяч рублей.

К такому выводу пришли аналитики различных финансовых организаций в беседе с РИА Новости. По их словам, мужчины чаще женщин обращаются в МФО. Оформляющие ссуды граждане также чаще проживают в региональных центрах и маленьких городах, отметили в СРО «МиР».

«В последнее время мы наблюдаем существенный переток спроса из больших городов европейской части России в отдаленные регионы — Сибирь, Дальний Восток. Если соотнести численность населения каждого из регионов с количественной выдачей займов в динамике, в 2021 году можно зафиксировать снижение "плотности" выдач заемных средств в Москве и Санкт-Петербурге с одновременным ростом того же показателя в Якутии, НАО, Тыве, на Алтае, Сахалине», — добавили эксперты МФК «Займер».

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее заявил, что в РФ существует проблема закредитованности населения. По предварительным данным, почти половина россиян до 35 лет имеет кредиты, а общая сумма взятых средств находится в пределах 13 трлн рублей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитики МФО составили портрет типичного российского заемщика
кредиты займы мфо кредитование
Комментировать