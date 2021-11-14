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Запасы воды в Иордании сократились до рекордно низкого уровня из-за отсутствия дождей
Весь мир
Запасы воды в Иордании сократились до рекордно низкого уровня из-за отсутствия дождей
Global Look Press  /  .Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com - Jed Conklin/ZUMAPRESS.com

Амман, 14 ноября. Отсутствие дождей стало причиной того, что основные иорданские плотины обезводели. Сейчас власти работают над планом чрезвычайных действий для спасения фермеров, которые живут и трудятся в плодородной долине реки Иордан, называемой «продовольственной корзиной страны».

В королевстве насчитывается 14 крупнейших плотин, из которых три уже полностью пересохли. Еще на двух гидросооружениях отмечается критически низкий уровень воды.

«Последний сезон дождей, который традиционно начинается в декабре и заканчивается в мае, оказался очень слабым. Он принес на 60% меньше осадков, чем в среднем за год. В сочетании с высокими температурами и большим спросом на воду это усугубило кризис», — говорит представитель Министерства водных ресурсов Иордании Омар Саламе.

Чиновник уточнил, что пока еще рано вводить режим чрезвычайной ситуации. Он ссылается на данные Метеорологического управления Иордании, в котором сообщается, что количество осенних осадков традиционно составляет менее 20% от их общего объема.

Тем не менее, согласно прогнозам Управления водных ресурсов Иордании, дефицит воды в 2021 году составит 40 млн кубических метров.

«Сложившаяся ситуация требует от фермеров более эффективного распределения воды, поскольку в их распоряжении теперь гораздо меньшие объемы этого ресурса», — заявил министр сельского хозяйства Иордании Халед Хнайфат.

Спасательный круг

Глава Союза фермеров долины реки Иордан Аднан Хаддам теперь обвиняет правительство в бездействии. Тем временем власти начали задумываться о необходимости спасения фермерских хозяйств. Местным земледельцам было разрешено бурение скважин для доступа к подземным водам. Ранее эта практика в королевстве была запрещена.

Одновременно с этим иорданские власти подписали с Израилем соглашение о закупке дополнительных 50 млн кубометров воды. Тель-Авив будет перекачивать ее из Тивериадского озера.

«Соответствующее соглашение было подписано после встречи в Аммане технических комитетов обеих стран», — говорится в заявлении министра инфраструктуры и водных ресурсов Израиля Карин Эльхаррар.

Подписание документа стало возможным после переговоров иорданского и израильского министров иностранных дел в июле.

Засуха в регионе

Рекордно низкий уровень осадков и засуха лишили людей доступа к воде не только в Иордании, но и в других государствах Ближнего Востока.

Из-за этого в одном только Ираке жизни и здоровье более семи миллионов человек оказались под угрозой: засуха привела к тому, что основные источники воды были истощены. Они снабжали большие площади сельскохозяйственных угодий, рыболовства, объекты производства электроэнергии и продуктов питания.

В соседней Сирии в провинции Идлиб полностью пересохло ключевое водохранилище.

Под удар попали пять миллионов человек, которые напрямую зависят от речного водоснабжения. Около 400 квадратных километров в Сирийской Арабской Республике (САР) оказались подвержены риску полной засухи. Гидроэлектростанции на севере страны столкнулись с угрозой закрытия.

«Разворачивающийся водный кризис может стать беспрецедентной катастрофой, спровоцированной полным крахом системы производства воды и продуктов питания», — говорит представитель Норвежского совета по делам беженцев Карстен Хансен.

Национальный проект

Столкнувшаяся с водным кризисом Иордания считается второй страной в мире в списке государств с наибольшим дефицитом воды.

Теперь королевство планирует решить проблему кардинально. Власти объявили о запуске Национального проекта по опреснению и транспортировке воды по маршруту Акаба-Амман (AAWDC). Он описывается как крупнейшая в истории королевства схема производства воды.

«Проект позволит обеспечить водную стабильность страны до 2040 года», — заявил генеральный секретарь Управления водных ресурсов Иордании Башар Батаине.

Министерство водных ресурсов королевства объявило, что после завершения строительства AAWDC будет генерировать 130 млн кубометров воды в год.

Но это только еще планируется к реализации в будущем. А пока Иордания вместе с другими государствами страдает от отсутствия осадков и ждет следующего месяца. В декабре начнется новый сезон спасительных дождей и люди надеются, что повторения катаклизма не будет.

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иордания засуха дефицит воды
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