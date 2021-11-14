Запасы воды в Иордании сократились до рекордно низкого уровня из-за отсутствия дождей

Амман, 14 ноября. Отсутствие дождей стало причиной того, что основные иорданские плотины обезводели. Сейчас власти работают над планом чрезвычайных действий для спасения фермеров, которые живут и трудятся в плодородной долине реки Иордан, называемой «продовольственной корзиной страны».

В королевстве насчитывается 14 крупнейших плотин, из которых три уже полностью пересохли. Еще на двух гидросооружениях отмечается критически низкий уровень воды.

«Последний сезон дождей, который традиционно начинается в декабре и заканчивается в мае, оказался очень слабым. Он принес на 60% меньше осадков, чем в среднем за год. В сочетании с высокими температурами и большим спросом на воду это усугубило кризис», — говорит представитель Министерства водных ресурсов Иордании Омар Саламе.

Amid a delay in rainfall, Jordan’s major dams are either completely empty or facing critically low water levels, putting the country on the verge of an unprecedented drought crisis should dry weather conditions persist.https://t.co/W6DfT362qc pic.twitter.com/Ca54I7y9IE — Arab News Japan (@ArabNewsjp) November 14, 2021

Чиновник уточнил, что пока еще рано вводить режим чрезвычайной ситуации. Он ссылается на данные Метеорологического управления Иордании, в котором сообщается, что количество осенних осадков традиционно составляет менее 20% от их общего объема.

Тем не менее, согласно прогнозам Управления водных ресурсов Иордании, дефицит воды в 2021 году составит 40 млн кубических метров.

«Сложившаяся ситуация требует от фермеров более эффективного распределения воды, поскольку в их распоряжении теперь гораздо меньшие объемы этого ресурса», — заявил министр сельского хозяйства Иордании Халед Хнайфат.

Спасательный круг

Глава Союза фермеров долины реки Иордан Аднан Хаддам теперь обвиняет правительство в бездействии. Тем временем власти начали задумываться о необходимости спасения фермерских хозяйств. Местным земледельцам было разрешено бурение скважин для доступа к подземным водам. Ранее эта практика в королевстве была запрещена.

Одновременно с этим иорданские власти подписали с Израилем соглашение о закупке дополнительных 50 млн кубометров воды. Тель-Авив будет перекачивать ее из Тивериадского озера.

«Соответствующее соглашение было подписано после встречи в Аммане технических комитетов обеих стран», — говорится в заявлении министра инфраструктуры и водных ресурсов Израиля Карин Эльхаррар.

Подписание документа стало возможным после переговоров иорданского и израильского министров иностранных дел в июле.

Засуха в регионе

Рекордно низкий уровень осадков и засуха лишили людей доступа к воде не только в Иордании, но и в других государствах Ближнего Востока.

Water Crisis and Drought Threaten more than 12 million in #Syria and #Iraq



More than five million people in Syria directly depend on the river. In Iraq, the loss of access to water from the river, and drought, threaten at least seven million people.https://t.co/4t1aP01glg pic.twitter.com/l1EI9Ta4tj — İnsani Yardım Bülteni Humanitarian Bulletin (@insani_yard) August 23, 2021

Из-за этого в одном только Ираке жизни и здоровье более семи миллионов человек оказались под угрозой: засуха привела к тому, что основные источники воды были истощены. Они снабжали большие площади сельскохозяйственных угодий, рыболовства, объекты производства электроэнергии и продуктов питания.

В соседней Сирии в провинции Идлиб полностью пересохло ключевое водохранилище.

A vital reservoir in Idlib #Syria has dried up for the first time. "For 10 years we have come here. If God does not send us good rainfall that could fill the reservoir this year people won't be able to grow crops they rely on to make a living." https://t.co/oRzjC6sqki — Conflict and Environment Observatory (CEOBS) (@detoxconflict) November 11, 2021

Под удар попали пять миллионов человек, которые напрямую зависят от речного водоснабжения. Около 400 квадратных километров в Сирийской Арабской Республике (САР) оказались подвержены риску полной засухи. Гидроэлектростанции на севере страны столкнулись с угрозой закрытия.

«Разворачивающийся водный кризис может стать беспрецедентной катастрофой, спровоцированной полным крахом системы производства воды и продуктов питания», — говорит представитель Норвежского совета по делам беженцев Карстен Хансен.

Национальный проект

Столкнувшаяся с водным кризисом Иордания считается второй страной в мире в списке государств с наибольшим дефицитом воды.

Теперь королевство планирует решить проблему кардинально. Власти объявили о запуске Национального проекта по опреснению и транспортировке воды по маршруту Акаба-Амман (AAWDC). Он описывается как крупнейшая в истории королевства схема производства воды.

«Проект позволит обеспечить водную стабильность страны до 2040 года», — заявил генеральный секретарь Управления водных ресурсов Иордании Башар Батаине.

Министерство водных ресурсов королевства объявило, что после завершения строительства AAWDC будет генерировать 130 млн кубометров воды в год.

Но это только еще планируется к реализации в будущем. А пока Иордания вместе с другими государствами страдает от отсутствия осадков и ждет следующего месяца. В декабре начнется новый сезон спасительных дождей и люди надеются, что повторения катаклизма не будет.