Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока

Дубай, 14 ноября. Россия может наладить поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока, где уже заинтересовались этим вооружением, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

В комментарии ТАСС он отметил, что внимание к ЗРПК обусловлено его способностью уничтожать низколетящие беспилотники. Как заметил Шугаев, российские производители обладают высокой компетенцией в создании средств борьбы с БПЛА.

«Сегодня мы предлагаем нашим партнерам и другие комплексные решения данного вопроса», — добавил глава ФСВТС на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.

Ранее он также сообщил, что Москва готова помочь Анкаре в разработке и строительстве истребителя пятого поколения. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.