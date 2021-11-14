Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 12:28
12:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боялась, что Кристина Орбакайте родит ребенка от Авраама Руссо
12:27
Происшествия
Попавшие в ДТП отец и сын утонули в канаве с водой под Тюменью
12:26
Экономика
«Руспродсоюз» перечислил товары, которые упадут в цене перед Новым годом
12:24
Экономика
Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисков
12:23
Наука
Громкий шум может провоцировать накопление жидкости в ухе
12:23
Общество
Ученые Технической школы Джорджа Р. Брауна усовершенствовали одноразовую маску
12:19
Спорт
Татьяна Тарасова считает, что в России нет футбола
12:18
Общество
Уникальные детские стартапы и инновации представили в Пермском крае
12:17
Общество
Член жюри «Голoса» Александр Градский раскритиковал выступление многодетной матери
12:16
Экономика
Финансист Майоров дал советы россиянам по защите сбережений от инфляции
Все новости

Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 12:11
Армия
Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока
ru.wikipedia.org.  /  Панцирь-С1

Дубай, 14 ноября. Россия может наладить поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока, где уже заинтересовались этим вооружением, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

В комментарии ТАСС он отметил, что внимание к ЗРПК обусловлено его способностью уничтожать низколетящие беспилотники. Как заметил Шугаев, российские производители обладают высокой компетенцией в создании средств борьбы с БПЛА.

«Сегодня мы предлагаем нашим партнерам и другие комплексные решения данного вопроса», — добавил глава ФСВТС на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.

Ранее он также сообщил, что Москва готова помочь Анкаре в разработке и строительстве истребителя пятого поколения. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока
россия шугаев фсвтс панцирь-с1м
Комментировать