В Болгарии дали старт досрочным выборам президента и депутатов парламента

София, 14 ноября. Досрочное голосование по выборам президента и депутатов Народного собрания проходит в Болгарии. Процесс волеизъявления начался в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве).

В парламентских выборах принимают участие члены 20 партий и семи коалиций. В однопалатном органе 240 мест, за них борются более пяти тысяч претендентов. В качестве кандидатов в президенты выдвинуто 23 кандидата.

Голосованию дали старт в 7:00 на порядка 13 тысячах избирательных участков. На 9 399 пунктах будут применяться специальные машины для волеизъявления, еще 750 откроют в 68 странах мира. Проголосовать имеют право около 6,7 миллиона граждан.

Ранее региональные выборы состоялись в Соединенных Штатах. Промежуточное голосование показало степень одобрения Демократической партии в различных регионах страны.