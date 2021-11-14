Церемония прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным началась в Москве

Москва, 14 ноября. Коллеги, поклонники, родные и близкие собрались почтить память писателя-сатирика Виктора Коклюшкина на траурной церемонии в Клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве.

Писатель Виктор Коклюшкин ушел из жизни 12 ноября в возрасте 75 лет. Церемония прощания с сатириком началась в 12:00 по московскому времени. Мероприятие проходит в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ.

Виктор Коклюшкин скончался от сердечной недостаточности. Последние дни своей жизни он находился в тяжелом состоянии в окружении медицинских специалистов.

Актриса Клара Новикова почтила память писателя в беседе с ФАН. Юмористка призналась, что высоко ценила драматурга и любила его.