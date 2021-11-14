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Стоимость строительства частных домов в Сочи выросла на 100–150%

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 12:10
Экономика
Стоимость строительства частных домов в Сочи выросла на 100–150%
pixabay.com  /  5460160

Сочи, 14 ноября. Процесс строительства частных домов в Сочи стал еще более дорогостоящим — подорожание составило 100–150% за несколько лет, заявил в беседе с ТАСС руководитель проекта «Парк Видный» Висхан Нунаев.

Ситуация на рынке меняется в связи с увеличением цен на строительные материалы, мораторием на многоквартирную застройку, а также с уникальностью земли. При этом тенденции к снижению цен пока не наблюдается, добавил Нунаев.

«Рынок стройматериалов не только в России, но и в мире, изменился колоссально, поскольку выросли цены на металл. Вслед за ним потянулось все остальное. Более того, в реалиях нашей действительности, когда коронавирус значительно повлиял на многие поставки и их стоимость, это привело к резкому росту цен», — добавил эксперт.

Тем временем жители Сочи стали чаще покупать небольшие квартиры, следует из статистики агентства недвижимости «Оникс». Спрос с января по сентябрь вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом ковидного 2020 года.

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