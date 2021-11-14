Иранский мотокаскадер оттачивает мастерство на дорогах Тегерана

Мотоциклист-каскадер Махди Бабаи выполняет опасные для жизни трюки прямо на городских магистралях в Тегеране. Смельчак мчится среди других автомобилей, стоя на сиденье своего «железного коня».

Иранец Махди Бабаи занимается мотоспортом уже десять лет. Однажды после просмотра фильма о трюковой езде он захотел попробовать выполнить несколько сложных трюков самостоятельно. Мужчина тренировался на пустых трассах. Когда легкие элементы начали получаться, он вошел во вкус и решил стать каскадером.

«Сейчас я вижу разницу между собой и другими мотоциклистами. Она заключается в том, что у меня намного больше баланса с мотоциклом. Он для меня как игрушка. Когда я сажусь за руль, я не могу думать ни о чем другом. Все мои мысли только о езде», — сказал Махди Бабаи.

Опыт пришел не сразу. Во время очередного заезда, каскадер потерял равновесие и упал с мотоцикла. Махди тогда сломал ногу и получил другие травмы. Однако неудача не остановила его.

«Слава богу, я серьезно не пострадал. Ущерб не должен был повлиять на мое будущее или доставить мне какие-либо проблемы», — заявил каскадер.

Сейчас спустя несколько лет усердных тренировок, получив большой опыт, трюкач иногда позволяет себе выполнять опасные элементы даже в городском потоке на автотрассах. Но в основном он практикуется в безопасных и безлюдных местах.