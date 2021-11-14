Российские пенсионеры могут получить по 5 тысяч рублей в виде разового пособия

Москва, 14 ноября. Пожилые россияне, которые отметили 50-летний юбилей совместной жизни, могут рассчитывать на получение разовой выплаты. Например, в Пензенской области начали назначать по 5 тысяч рублей в виде разового пособия.

Для того чтобы получить деньги, нужно обратиться в отделение ЗАГСа по месту жительства, пишет PRIMPRESS. С собой необходимо взять подтверждающие документы: паспорт и свидетельство о браке. Кроме того, к документам потребуется прикрепить заявление, в котором будет указан лицевой счет для перевода единовременной выплаты.

Подобная программа не предусмотрена на федеральном уровне. Денежное довольствие начисляется за счет региональных бюджетов, поэтому и размер, и порядок материального поощрения в каждом субъекте устанавливается индивидуально. Например, в Москве юбиляры получают по 21,9 тысячи рублей, а в Петербурге — по 50 тысяч рублей.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева ранее перечислила документы, необходимые для оформления максимальной пенсии. Ключевыми факторами в этом случае выступают трудовой стаж и уровень заработка.