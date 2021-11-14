Бывший премьер Азаров посоветовал Украине предпринять три шага для выхода из энергокризиса

Киев, 14 ноября. Украина сможет побороть энергетический кризис, если начнет оперативно предпринимать необходимые меры. Таким мнением поделился бывший глава правительства страны Николай Азаров.

По словам политика, существуют три шага, благодаря которым Киев сумеет нормализовать ситуацию с энергетикой. В первую очередь властям необходимо обратить внимание на ревизию атомного хозяйства. Нужно оценить возможности ввода в эксплуатацию тех блоков АЭС, которые сейчас находятся на плановом ремонте.

«Второе — необходимо увеличить сейчас добычу угля. Это, конечно, проблемный вопрос, потому что валы быстро не запускаются, их надо готовить, но ведь и зима же у нас не две недели и не месяц», — отметил Азарова в интервью изданию «Украина.ру».

wikipedia.org / Toms Norde, Valsts kanceleja

Бывший премьер подчеркнул, что третьим шагом должно стать нормирование распределения газа. Украине следует отключить от подачи голубого топлива те службы, остановка работы которых не нанесет стране вреда.

Николай Азаров согласился с тем, что в идеале Киеву следовало бы договориться с Москвой о прямых поставках энергоресурсов.

Как стало известно ранее, депутат Рады Алексей Кучеренко заявил о плачевном состоянии энергетики Украины. По его словам, президент страны неадекватно воспринимает происходящее в государстве.