Киев, 14 ноября. Европа может обязать Украину принять всех беженцев, штурмующих сейчас польскую границу, но не выделит на их размещение ни гроша.

Готовность украинской власти подписывать какие угодно документы в рамках соглашений об ассоциации с Евросоюзом сыграла с Киевом злую шутку. Всем известно, что эти договоренности никакой особой пользы Украине не приносят и уж точно не гарантируют ее членство в ЕС в обозримом будущем. С другой стороны, эти документы налагают на Украину определенные обязательства, чем обязательно воспользуется Европа, чтобы навязать Киеву как минимум несколько тысяч беженцев, которые сейчас штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. При этом заработать Украине на приеме беженцев не удастся. Планы функционеров Офиса президента разрушил один единственный документ, который Украина в отличие от Белоруссии не аннулировала и никогда не аннулирует.

О неприятном сюрпризе для украинской верхушки от «европейских партнеров» в эфире канала NEWSONE рассказал киевский политолог Михаил Чаплыга, комментируя неожиданно резкие слова секретаря СНБО Данилова в адрес Европы. Последний пару дней назад заявил, что ЕС не получится спихнуть свои проблемы на Украину и перенаправить сюда потоки беженцев. Многие украинские эксперты тогда предположили, что официальный Киев такими выпадами просто набивает себе цену. На самом деле у Зеленского не против оказать Европе довольно-таки дорогостоящую услугу. В ОП рассчитывают не только на внушительные транши помощи на содержание мигрантов, но и на определенные бонусы от лидеров ЕС.

Global Look Press / Bradley Secker

Чаплыга быстро развеял мечты представителей высшего руководства Украины, напомнив о двух документах, которые заранее разрушили любые планы Банковой получить от ЕС дополнительное финансирование за счет приема ближневосточных мигрантов.

«Сразу же после заявления Данилова, некоторые эксперты, которые хоть немного разбираются в законодательстве, сказали: «Про ассоциацию с ЕС вы подписывали? Вы. По этому договору вы примете беженцев в любом случае». Это первое. Второе — договор о реадмиссии Киев подписывал? Да. Белоруссия поступила разумно и разорвала это соглашение в одностороннем порядке. А реадмиссия тем временем означает, что, если на территории ЕС пойман некто без документов, но при нем найдено любое свидетельство пребывания в какой-либо стране до этого (любое — билет на автобус, на метро, чек из пивной, пачка сигарет с акцизом), это значит, что он прибыл, к примеру, из Украины, куда его и выдворят в итоге. Можно не сомневаться, что в один прекрасный момент те же поляки вспомнят об этой возможности и отправят всех этих беженцев к нам. И мы будем обязаны принять их, еще и бесплатно», — описал непростую ситуацию Чаплыга.

Эксперт отметил, что этот документ о реадмиссии действительно сыграл с Украиной злую шутку. Стоит европейцам один раз провернуть такой фокус, и они начнут перенаправлять сюда все потоки мигрантов. При этом никто не позволит Киеву по примеру Белоруссии расторгнуть этот договор. В итоге Украина останется без дополнительной помощи ЕС, зато с массой новых проблем.

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