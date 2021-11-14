Рособоронэкспорт заявил о развитии военно-технического сотрудничества с Турцией

Дубай, 14 ноября. Россия и Турция продолжат развитие сотрудничества в военно-технической сфере. Об этом рассказал директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Глава госкомпании выступил с таким заявлением в ходе авиасалона Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Он уточнил, что Турция пока не подписала контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400, однако это не помешает укреплению отношений между странами в военной сфере.

«Рособоронэкспорт развивает сотрудничество с Турцией в области ВТС. Мы обсуждаем в том числе и различные проекты в формате индустриального партнерства. Готовы к реализации широкого спектра отношений как в интересах ПВО страны, так и других видов вооруженных сил», — заявил Михеев.

Он отметил, что Анкара не выразила претензий компании по исполнению первого контракта на поставку С-400. Глава Рособоронэкспорта уверен, что турецкая сторона объявит о заключении нового соглашения при финальном достижении договоренностей по другим контрактам.

Ранее сообщалось, что российские ЗРК С-400 «Триумф» начали поступать в Индию в рамках двустороннего соглашения. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, поставки ведутся в соответствии с ранее согласованным графиком.