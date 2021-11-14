Мантуров: Россия обсудит со странами Ближнего Востока поставки истребителя Checkmate

Дубай, 14 ноября. Российские представители намерены обсудить с ближневосточными государствами поставки перспективного истребителя Checkmate, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что в рамках выставки Dubai Airshow состоялась первая зарубежная презентация самолета. Этот шаг обоснован тем, что Россия рассчитывает на региональный рынок.

«Здесь также представлены вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52. И Checkmate, наша новая тема, с которой мы уже вышли с инициативой на МАКСе в этом году. Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах. Мы рассчитываем на этот рынок», — рассказал министр.