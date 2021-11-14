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Сенатор Ковитиди осудила выпад Британии о «причастности» России к миграционному кризису
Политика
Сенатор Ковитиди осудила выпад Британии о «причастности» России к миграционному кризису
wikipedia.org  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ / CC BY-SA 4.0

Москва, 14 ноября. США и их союзники организовали миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии, заявила член Совета Федерации России Ольга Ковитиди, комментируя выпад Лондона в адрес Москвы.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее отметила, что российская сторона якобы несет ответственность за образовавшийся миграционный кризис. По ее мнению, Москве следует «надавить» на Минск по ситуации с беженцами.

«Заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выглядят поверхностными, далекими от подлинных причин и состояния миграционного кризиса, поскольку всем известно, что сами американцы и их союзники его и организовали», — сообщила Ковитиди в интервью RT.

Сенатор Ковитиди осудила выпад Британии о «причастности» России к миграционному кризису
gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Российский сенатор добавила, что призыв Лондона «надавить» на Минск противоречит внешнеполитическим принципам РФ и Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Лондона о «причастности» Москвы к миграционному кризису. По ее словам, Британия не имеет права никого обвинять, пока не ответит за совершенные в Ираке преступления.

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беженцы мигранты великобритания ковитиди
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