Звезда «Человека-паука» Кирстен Данст получила за съемки меньше, чем Тоби Магуайр

Лос-Анджелес, 14 ноября. Известная актриса Кирстен Данст откровенно рассказала о несправедливости, которая существует в Голливуде при распределении заработной платы. По ее словам, мужчины получают гонорары заметно выше, чем женщины.

Почти десять лет назад на экраны вышел фильм режиссера Сэма Рейми о Питере Паркере «Человек-паук». Роль супергероя на экране воплотил актер Тоби Магуайр, а роль его возлюбленной досталась юной Данст. Спустя годы звезда фильма решила откровенно рассказать о гонораре, который она получила за съемки.

По ее словам, ей заплатили заметно меньше, чем партнерам по площадке, в частности Магуайру. Данст считает, что гонорар за участие был такой маленький исключительно из-за того, что она женщина. Однако точные суммы актриса раскрывать не стала.

«Я была так молода, когда играла в «Человеке-пауке». Думала: «Ого, мне платят много денег!». Но мужчинам определенно платили больше», — рассказала актриса в интервью Variety.

Несмотря на обиды, актриса готова вновь воплотить на экранах Мэри Джейн Уотсон. В одном из недавних интервью актриса призналась, что с радостью бы снова примерила на себя этот образ. При этом она понимает, что не может сыграть юную девушку, поэтому согласна на роль повзрослевшей спутницы жизни Человека-паука.