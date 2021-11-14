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Эколог Митволь обвинил Грету Тунберг в очередном бессмысленном хайпе
Общество
Эколог Митволь обвинил Грету Тунберг в очередном бессмысленном хайпе
ТАСС  /  Юрий Смитюк

Нельзя воспринимать всерьез слова и заявления шведской экоактивистки Греты Тунберг. Она хорошо ориентируется в мире виртуальном, но пока мало что понимает в реальном. Таким мнением в беседе с ФАН поделился бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, эколог Олег Митволь. Эксперт прокомментировал пост Тунберг в Twitter, в котором итоги 26-й конференции ООН об изменении климата она описала словами «бла-бла-бла».

«Я думаю, что госпожа Тунберг до конца не очень понимает, что там происходило. Потому что, как мы с вами знаем, она не является профессионалом в теории изменения климата. Она является просто хайповой активисткой, и, к сожалению, в последнее время информация, наука начинают просто меняться на интернет-хайп. А ведь на саммите пытались достичь определенных показателей по выбросам, дать оценку возможным перспективам в изменении климата на планете. Попытаться создать какой-то план по выходу из серьезных изменений, которые у нас грядут в ближайшее время из-за антропогенного воздействия на планету. И эти серьезные темы, к сожалению, сейчас подменяют хайповой историей Тунберг», — подчеркнул эколог Митволь.

Эколог Митволь обвинил Грэту Тунберг в очередном бессмысленном хайпе
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Напомним, что 26-я конференция проходила под эгидой Организации Объединенных Наций. Политики, которые собрались на саммите, обсуждали проблемы изменения климата. Однако экологическая активистка Грета Тунберг решила, что участники мероприятия занимались пустыми разговорами. Накануне в Twitter появился ее пост:

«COP26 закончился. Вот краткое описание: бла-бла-бла. Но настоящая работа продолжается вне этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда», — написала активистка.

Ранее делегаты COP26 пришли к выводу о необходимости поддержать переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии. Кроме того, они согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, где идет речь об обеспечении общего сокращения глобальных выбросов.

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