Безрезультатные переговоры: мапуче против всех

В пятницу глава «Совета всех земель» индейцев мапуче Аукан Уилкаман встретился с Гектором Варгасом, епископом города Темуко, чтобы обсудить ситуацию с присутствием войск в Арауканском регионе. В качестве посредника между сторонами выступил переговорщик из Нансеновского Центра. Однако конструктивного диалога не получилось.

Вождь на обочине

Вождь Аукан Уилкаман считает, что декрет, которым президент Пиньера провозгласил на юге Чили чрезвычайную ситуацию, является «отвлекающим маневром для общественного мнения» и «никак не способствует делу примирения».

В видеообращении к чилийскому народу, которое Уилкаман записал на обочине шоссе, в качестве причины конфликта между мапуче и правительством указывается «насилие государства» над коренными жителями Араукании. По мнению мапучского лидера, в этом контексте присутствие войск и специальных подразделений полиции неконструктивно и недопустимо.

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Возглавляемый Уилкаманом «Совет всех земель» был сформирован в 1989 году на базе организации «500 лет Сопротивления» и в настоящее время декларирует себя организацией, отстаивающей права индейцев мапуче на создание собственного государства — на территориях, которые официально принадлежат Чили и соседней Аргентине.

Родился Аукан в 1965-м году в индейской коммуне Койимке, в одной из самых конфликтных провинций юга Чили — Мальеко. Во время военной диктатуры Аугусто Пиночета ему довелось быть свидетелем пыток, которым подвергались представители коренного населения Араукании. Одной из жертв репрессий стал его собственный отец, Хосе Луис Уилкаман.

Аукан Уилкаман поступил на юридический факультет Автономного Южного Университета в городе Темуко и даже доучился до третьего курса. Однако в 1992 он окончательно провозгласил себя «борцом с системой», и сама концепция «буржуазного права» перестала удовлетворять его запросы к социуму.

Начиная с 1989 года Уилкаман является постоянным спикером Совета в ООН и Организации Американских Государств. А в 2021 баллотировался в нижнюю палату конгресса Чили.

Убийственная риторика

Несмотря на то, что Нансеновский Центр — международная организация, которая обычно занимается правами беженцев, её представители согласились оказать содействие диалогу между индейцами мапуче и госструктурами Чили. В качестве переговорщика от Центра на встрече 12 ноября присутствовал директор чилийского филиала Алонсо Самудио, которому от мапучского вождя досталось в первую очередь.

«Сегодня, когда правительство Чили объявило продление Чрезвычайной Ситуации, а нижняя палата парламента и Сенат проголосовали за это, Центр Нансена по непонятным причинам хранит молчание... С идеологической точки зрения это покрывательство, а с юридической — соучастие», — заявил лидер индейцев.

Прес-службы Сената Аргентины /

Следующим пунктом Аукан Уилкаман отметил: «... что служители церкви, что представители Центра Нансена — разницы нет». Ни переговорщик, ни преподобный Гектор Варгас не нашлись, что ответить.

На следующей неделе Уилкаман планирует встретиться с представителями высших учебных заведений региона, в числе которых — его собственная «альма-матер», Автономный Южный Университет. Вождь-спикер уже дал понять средствам массовой информации, что для профессуры у него тоже заготовлено немало «добрых слов»: ведь когда 10 ноября было объявлено об официальном продлении ЧС на юге Чили, ни один ректор (так же, как и Нансеновский Центр или епископство) не выразил своего протеста против присутствия войск в Макрозоне.

Продление режима ЧС

В четверг 10 ноября обе палаты чилийского парламента проголосовали за 15-дневное продление ЧС в так называемой Макрозоне, в которую входят регионы Араукания, Лос-Лагос и Лос-Риос. Большинство конгрессменов поддержало решение президента Чили Себастьяна Пиньеры и министра внутренних дел Родриго Дельгадо.

Изначально декрет «О чрезвычайной ситуации» был подписан Пиньерой 12 октября с целью поддержания правопорядка из-за участившихся поджогов и беспорядков, сотрясающих юг Чили последние два года. В Макрозону были введены войска и полицейские части особого назначения, которые тоже успели подвергнуться вооружённому нападению со стороны индейских боевиков.