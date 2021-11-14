Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил миграционный кризис с главами МИД Литвы и Польши

Брюссель, 14 ноября. Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудил миграционный кризис с министрами иностранных дел Польши и Литвы Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом.

Соответствующую запись глава внешнеполитической службы ЕС обнародовал в Twitter. Дипломаты осудили действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами.

«Сегодня вечером поговорил со Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом о неприемлемой инструментализации людей режимом Лукашенко на границах ЕС», — написал Боррель.

Он добавил, что следующие шаги ЕС по ситуации с беженцами будут обсуждаться на совете министров иностранных дел.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад начать помогать мигрантам в Белоруссии. По словам дипломата, политические разговоры неуместны в этой ситуации.