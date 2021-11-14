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Политика
Политолог Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией
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Политолог Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией
Политика
Политолог Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Если войска выполняют несвойственные для себя задачи, нет ничего удивительного в том, что среди их личного состава случаются происшествия. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Командование 17-й механизированной бригады Войска польского дало пояснения по факту гибели своего солдата на границе с Республикой Беларусь. Согласно его заявлению, «предварительно установлено, что произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». В сообщении было особо подчеркнуто, что в происшествии «не участвовали третьи лица».

«На границе действительно неспокойно, — признал Межевич. — А привлечение польской стороной армейских подразделений к фактически охране границы — решение довольно странное. Универсальных солдат не существует — каждый род войск заточен под что-то конкретное, только так его и следует использовать. Скажем так, служебные профессиональные рефлексы у работников погранвойск совершенно другие. Есть армейские подразделения, где главными навыками являются скорость и быстрота реакции — по принципу «сперва делай, потом думай». Пограничники же руководствуются иным принципом принятия решений».

Политолог вспомнил, как в молодости занимался вопросами российско-эстонской границы и по долгу службы много общался с теми, кто ее охраняет.

Политолог Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Их отличительная черта — это выдержка и наблюдательность! — заявил эксперт. — А у солдат (тем более если это «срочники») 17-й механизированной бригады Войска польского их явно недостаточно! У них совершенно иные задачи, не требующие столь высокого уровня выдержки и наблюдательности! Я предположу, что они могли бы успешно вести бои с другой механизированной бригадой, но никак не занимать линию границы, выполняя странные задачи по недопущению ее прорыва не врагом, а беженцами! Отсюда и нервное настроение личного состава! Так что трагедия, которая случилась с польским солдатом — это, возможно, и не «самострел», но вполне вероятно, что неосторожное обращение с оружием».

Ранее Межевич объяснил, почему НАТО не будет вмешиваться в ситуацию с мигрантами на границе Польши с Республикой Беларусь.

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Все новости / Политика / Политолог Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией
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