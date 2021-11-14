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Прототип российского истребителя Checkmate представили на выставке в ОАЭ

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 11:51
Армия
Прототип российского истребителя Checkmate представили на выставке в ОАЭ
Global Look Press  /  UAC/via Globallookpress.com

Дубай, 14 ноября. Прототип перспективного российского истребителя Checkmate презентовали представителям руководства Объединенных Арабских Эмиратов на выставке Dubai Airshow.

Как сообщает ТАСС, показ состоялся в павильоне Ростеха, специально построенном для этого мероприятия. Юрий Слюсарь, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации, встречал гостей презентации.

Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, включая уникальные технологии искусственного интеллекта и открытую архитектуру построения в интересах заказчика. Checkmate оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», при этом он выполнен с применением технологий малозаметности.

Предполагается, что первый полет воздушное судно осуществит в 2023 году.

Ранее Ростех обсудил возможные поставки новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate с потенциальными покупателями. При этом особенности самолета позволят заказчику выбрать интересующие его опции.

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