Прототип российского истребителя Checkmate представили на выставке в ОАЭ

Дубай, 14 ноября. Прототип перспективного российского истребителя Checkmate презентовали представителям руководства Объединенных Арабских Эмиратов на выставке Dubai Airshow.

Как сообщает ТАСС, показ состоялся в павильоне Ростеха, специально построенном для этого мероприятия. Юрий Слюсарь, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации, встречал гостей презентации.

Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, включая уникальные технологии искусственного интеллекта и открытую архитектуру построения в интересах заказчика. Checkmate оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», при этом он выполнен с применением технологий малозаметности.

Предполагается, что первый полет воздушное судно осуществит в 2023 году.

Ранее Ростех обсудил возможные поставки новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate с потенциальными покупателями. При этом особенности самолета позволят заказчику выбрать интересующие его опции.