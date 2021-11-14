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Разведенную Кристину Асмус заподозрили в романе с актером на шесть лет моложе

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 11:33
Шоу-бизнес
Разведенную Кристину Асмус заподозрили в романе с актером на шесть лет моложе
Pr Scr instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 14 ноября. Актриса Кристина Асмус уже год счастлива в новых отношениях после развода с шоуменом Гариком Харламовым. Как оказалось, избранником звезды стал молодой актер Роман Евдокимов.

Кристина Асмус активно погрузилась в работу в театре и авторском кино после расставания с мужем. На этом фоне звезда начала тщательно оберегать личную жизнь от чужого внимания. Так, пресса лишь недавно заподозрила актрису в романе с актером Романом Евдокимовым.

Начинающая звезда российских сериалов уже заполучила роли в «Перевале Дятлова» и «Пищеблоке», он успевает совмещать съемки со службой в театре Ермоловой, где также выступает Асмус. Пару явно не смущает шестилетняя разница в возрасте: актер на шесть лет моложе своей избранницы, передает сайт kp.ru.

Журналисты пишут, что Евдокимов все еще не переехал к возлюбленной. Однако пара проводит время на даче актера. Кроме того, именно он устроил Асмус прогулку на мотоцикле, после чего ее спутника приняли за продюсера детектива «След» Бориса Кокина.

Гарик Харламов поделился подробностями отношений с Асмус в восьмилетнем браке. Артист признался, что восстанавливался после крупных ссор с женой благодаря видеоиграм.

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актер евдокимов асмус
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