Аналитик Бабин опроверг стереотип о снижении курса рубля перед Новым годом

Москва, 14 ноября. Предновогодний период часто оказывался неудачным для российской валюты. Но это не означает, что такая тенденция будет повторяться из раза в раз, заявил агентству «Прайм» аналитик Дмитрий Бабин.

Основными причинами снижения курса рубля в последнее время стали высокие объемы выплат по внешним долгам компаний. Другим обстоятельством стали бюджетные траты, которые должны быть завершены до конца года. Для внутреннего рынка также важно повышение спроса перед новогодними праздниками.

«Однако это не значит, что такая тенденция повторяется из года в год. В последние два года в эти месяцы российская валюта укреплялась, как и в 2017-м», — отметил Бабин

Эксперты ранее перечислили факторы, которые могут поддержать курс рубля. Одним из таких аспектов они называют повышение буровой активности и последовательный рост нефтяных котировок.