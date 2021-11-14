Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 12:26
12:24
Экономика
Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисков
12:23
Наука
Громкий шум может провоцировать накопление жидкости в ухе
12:23
Общество
Ученые Технической школы Джорджа Р. Брауна усовершенствовали одноразовую маску
12:19
Спорт
Татьяна Тарасова считает, что в России нет футбола
12:18
Общество
Уникальные детские стартапы и инновации представили в Пермском крае
12:17
Общество
Член жюри «Голoса» Александр Градский раскритиковал выступление многодетной матери
12:16
Экономика
Финансист Майоров дал советы россиянам по защите сбережений от инфляции
12:14
Экономика
Аналитики МФО составили портрет типичного российского заемщика
12:13
Политика
Политолог Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией
12:11
Армия
Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока
Все новости

Макгрегор отреагировал на бой Холлоуэя и Родригеса в Лас-Вегасе
Спорт
Макгрегор отреагировал на бой Холлоуэя и Родригеса в Лас-Вегасе
twitter.com  /  @TheNotoriousMMA

Дублин, 14 ноября. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор отреагировал на поединок американца Макса Холлоуэя и мексиканца Яира Родригеса.

Главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 197, в котором Макс Холлоуэй единогласным решением судей победил Яира Родригеса, не остался без внимания Конора Макгрегора. Ирландский боец показал своей отношение к поединку в Лас-Вегасе многозначительным роликом, опубликованном в Twitter-аккаунте. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях в кадре ходил с серьезным видом, представляя себя выходящим в октагон. Холлоуэй, который провел первый бой с января, одержал 23-ю победу в карьере. Для Родригеса поражение стало третьим в MMA.

Ранее президент промоушена Bellator рассказал о подготовке прощального боя легенды MMA Федора Емельяненко. Поединок планируется провести летом 2022 года в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Макгрегор отреагировал на бой Холлоуэя и Родригеса в Лас-Вегасе
спорт mma родригес макгрегор холлоуэй
Комментировать