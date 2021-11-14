Макгрегор отреагировал на бой Холлоуэя и Родригеса в Лас-Вегасе

Дублин, 14 ноября. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор отреагировал на поединок американца Макса Холлоуэя и мексиканца Яира Родригеса.

Главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 197, в котором Макс Холлоуэй единогласным решением судей победил Яира Родригеса, не остался без внимания Конора Макгрегора. Ирландский боец показал своей отношение к поединку в Лас-Вегасе многозначительным роликом, опубликованном в Twitter-аккаунте. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях в кадре ходил с серьезным видом, представляя себя выходящим в октагон. Холлоуэй, который провел первый бой с января, одержал 23-ю победу в карьере. Для Родригеса поражение стало третьим в MMA.

Ранее президент промоушена Bellator рассказал о подготовке прощального боя легенды MMA Федора Емельяненко. Поединок планируется провести летом 2022 года в Москве.