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Вакансия инспектора QR-кодов открылась в красноярском торгово-развлекательном центре

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 11:24
Общество
Вакансия инспектора QR-кодов открылась в красноярском торгово-развлекательном центре
Невские Новости  /  Сергей Борода

Красноярск, 14 ноября. Работника, который будет проверять QR-коды у посетителей, начали искать в торгово-развлекательном центре Красноярского края.

Такую вакансию разместили на сайте «Зарплата.ру». Исходя из объявления, в обязанности сотрудника будет входить проверка QR-кодов на входе в торговый центр. Рабочий день — с 10:00 до 22:00, но его можно разделить на две смены. Оплата — 1000 рублей за полный день, передает портал НГС, пишет monavista.ru.

Отмечается, что работодатель нацелен найти вакцинированных, стрессоустойчивых и ответственных людей. Пока на вакансию требуются четыре человека, работа продлится до конца коронавирусных ограничений.

Ранее сообщалось, что введение системы QR-кодов не повлияет на число пассажиров, передвигающихся поездами. Об этом заявил заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов.

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вакансия код коронавирус
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