Политолог Корнилов назвал циничным призыв Британии к России «надавить» на Белоруссию

Как бы Россия не поступила — ее все равно сделают крайней и обвинят во вторжении в дела других государств. В этом уверен политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. В интервью ФАН эксперт прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о том, что Россия должна надавить на Белоруссию и остановить миграционный кризис на границе.

«Великобритания постоянно обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела других государств и тут же призывает вмешаться во внутренние дела Белоруссии, дела Польши. То есть нам говорят, не вмешивайтесь во взаимоотношения Украины и НАТО, например, так как это не ваше дело. Мол, два субъекта могут решать между собой все проблемы сами. И тут же говорят, что вмешайтесь в отношения двух сторон: Польши и Белоруссии. Такая странная парадоксальная ситуация», — поделился мнением политолог.

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Предложение главы МИД Великобритании Корнилов считает абсурдным, а саму Элизабет Трасс называет начинающей циничной блогершей. Ведь вместо того, чтобы заняться решением миграционных проблем в Британии, министр пишет статью для газеты The Sunday Telegraph, в которой обвиняет Россию в кризисе на польско-белорусской границе.

«Цинизм в том, что сама Британия сейчас переживает неимоверный миграционный кризис. На прошлой неделе побиты все рекорды по количеству пересечений нелегальными мигрантами Ламанша, высадки на британские берега. И, казалось бы, вот главная проблема для Великобритании. Но, нет, понимаете ли, на первой полосе газеты министр иностранных дел пишет такие вот статьи о миграционном кризисе где-то там на польско-белорусской границе, как будто своих кризисов нет. Могла бы с таким же вдохновением призвать США вмешаться в кризис и надавить на французского президента Макрона, с тем чтобы тот остановил потоки нелегальных мигрантов в бедную Великобританию. Но нет, почему-то министра британского больше волнуют проблемы польские», — отметил Корнилов.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Великобритании призвала Россию повлиять на Белоруссию, чтобы разрешить миграционный кризис в серой зоне. По мнению Трасс, Москва якобы «спланировала» этот кризис, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека.