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Захарова ответила на заявление Лондона о «причастности» Москвы к миграционному кризису

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 11:24
Политика
Захарова ответила на заявление Лондона о «причастности» Москвы к миграционному кризису
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 14 ноября. Лондон не имеет права никого обвинять, пока не ответит за совершенные в Ираке преступления, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так российский дипломат отреагировала на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Москву «причастной» к кризису с беженцами на польско-белорусской границе. Представитель британского ведомства считает, что миграционный кризис является «тщательно разработанным» планом России.

«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра», — написала Захарова в Telegram.

По ее словам, Лондон несет историческую ответственность за все происходящее в регионе и не имеет права обвинять кого бы то ни было, пока не поплатится за свои преступления.

Ранее представитель российского МИД призвала Запад помочь мигрантам на границе Польши и Белоруссии. В сложившейся ситуации разговоры на политические темы неуместны, подчеркнула Захарова.

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россия великобритания захарова кризис
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