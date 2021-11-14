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Украинский депутат Гончаренко пообещал «упаковать в СИЗО» посла РФ в Кабо-Верде Поклонскую
Политика
Украинский депутат Гончаренко пообещал «упаковать в СИЗО» посла РФ в Кабо-Верде Поклонскую
Фотослужба Государственной Думы  /  Анна Исакова

Киев, 14 ноября. Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская якобы должна отправиться в СИЗО, уверен депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская занимает должность посла с 13 октября 2021 года. С этого времени ей неоднократно поступали угрозы от украинской стороны об экстрадиции и заключении под стражу. Гончаренко записал видеообращение, где пообещал «упаковать в СИЗО» россиянку.

«Тебе, Наташа, самое место в Лукьяновском СИЗО (в Киеве. — Прим. ред.)», — сказал депутат Верховной рады.

Ранее с нападками в адрес Поклонской выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пообещав «не оставлять ее в покое». В ответ бывший депутат дала слово тоже не забывать киевские власти, которые превратили «страну в руину».

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поклонская гончаренко кабо-верде
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