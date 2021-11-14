Более 25 тонн наркотиков изъято на юго-востоке Ирана за полгода

Тегеран, 14 ноября. Министерство разведки Ирана заявило, что с марта по сентябрь 2021 года в провинции Систан и Белуджистан было изъято более 25 тонн наркотиков.

По сообщению ведомства, в ходе оперативных мероприятий были арестованы 36 преступников, причастных к продаже и контрабанде запрещенных веществ, еще двое убиты в ходе боестолкновений с сотрудниками правоохранительных органов. Также службы безопасности изъяли у торговцев-нелегалов 36 транспортных средств и три автомата.

Iranian intelligence claims it has seized over 25 tons of narcotics in the southeast during the first six months of this year (starting in March) https://t.co/k8yuhkKWUA — Rupert Stone (@RupertStone83) November 13, 2021

В данном регионе операции по борьбе с контрабандой наркотиков давно стали рутиной из-за 900-километровой границы с Пакистаном и Афганистаном. По территории Ирана пролегает так называемый «балканский маршрут», который в основном используется для доставки опиума и гашиша в Европу. При этом, несмотря на активные действия полиции и прочих силовых структур, проблема с наркоманией в самом Иране также стоит достаточно остро из-за соседства с основными «странами-плантациями» маковых полей — цена на опиаты в Захедане, столице Систана и Белуджистана, меньше, чем на некоторые продукты в магазинах.

От употребления наркотиков или незаконной торговли иранцев не отталкивают даже суровые наказания, положенные за подобные преступления. За истекший год были казнены более двухсот граждан страны, обвиненных по соответствующим статьям.

The Commander of police forces in southeastern province of Sistan and Baluchestan announced the arrest of three drug traffickers and seizure of 1,557 kilograms of illicit drugs.#Iran https://t.co/4MAD4gkvwY pic.twitter.com/e9Zn4J0xx5 — Iran Daily (@IranDailyWeb) October 11, 2021

Тем не менее власти всеми силами пытаются блокировать контрабанду через восточные границы. В частности, в октябре командование полиции провинции Систан и Белуджистан сообщило о перехвате очередной крупной партии опиатов — более полутора тонн, также были изъяты около 20 килограммов гашиша и 2 килограммов метамфетамина. В ходе рейда были захвачены восемь преступников, некоторые из них скрылись. Жертв удалось избежать, однако подобные операции периодически приводят к гибели сотрудников служб безопасности от рук бандитов, которые предпочитают избежать захвата любой ценой, чем сдаться и предстать перед судом.