Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 12:26
12:24
Экономика
Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисков
12:23
Наука
Громкий шум может провоцировать накопление жидкости в ухе
12:23
Общество
Ученые Технической школы Джорджа Р. Брауна усовершенствовали одноразовую маску
12:19
Спорт
Татьяна Тарасова считает, что в России нет футбола
12:18
Общество
Уникальные детские стартапы и инновации представили в Пермском крае
12:17
Общество
Член жюри «Голoса» Александр Градский раскритиковал выступление многодетной матери
12:16
Экономика
Финансист Майоров дал советы россиянам по защите сбережений от инфляции
12:14
Экономика
Аналитики МФО составили портрет типичного российского заемщика
12:13
Политика
Политолог Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией
12:11
Армия
Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока
Все новости

Более 25 тонн наркотиков изъято на юго-востоке Ирана за полгода
Весь мир
Более 25 тонн наркотиков изъято на юго-востоке Ирана за полгода
Global Look Press  /  Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 14 ноября. Министерство разведки Ирана заявило, что с марта по сентябрь 2021 года в провинции Систан и Белуджистан было изъято более 25 тонн наркотиков.

По сообщению ведомства, в ходе оперативных мероприятий были арестованы 36 преступников, причастных к продаже и контрабанде запрещенных веществ, еще двое убиты в ходе боестолкновений с сотрудниками правоохранительных органов. Также службы безопасности изъяли у торговцев-нелегалов 36 транспортных средств и три автомата.

В данном регионе операции по борьбе с контрабандой наркотиков давно стали рутиной из-за 900-километровой границы с Пакистаном и Афганистаном. По территории Ирана пролегает так называемый «балканский маршрут», который в основном используется для доставки опиума и гашиша в Европу. При этом, несмотря на активные действия полиции и прочих силовых структур, проблема с наркоманией в самом Иране также стоит достаточно остро из-за соседства с основными «странами-плантациями» маковых полей — цена на опиаты в Захедане, столице Систана и Белуджистана, меньше, чем на некоторые продукты в магазинах.

От употребления наркотиков или незаконной торговли  иранцев не отталкивают даже суровые наказания, положенные за подобные преступления. За истекший год были казнены более двухсот граждан страны, обвиненных по соответствующим статьям.

Тем не менее власти всеми силами пытаются блокировать контрабанду через восточные границы. В частности, в октябре командование полиции провинции Систан и Белуджистан сообщило о перехвате очередной крупной партии опиатов — более полутора тонн, также были изъяты около 20 килограммов гашиша и 2 килограммов метамфетамина. В ходе рейда были захвачены восемь преступников, некоторые из них скрылись. Жертв удалось избежать, однако подобные операции периодически приводят к гибели сотрудников служб безопасности от рук бандитов, которые предпочитают избежать захвата любой ценой, чем сдаться и предстать перед судом.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Более 25 тонн наркотиков изъято на юго-востоке Ирана за полгода
иран наркотики контрабанда
Комментировать