Глава ФСВТС Шугаев: Россия и Белоруссия договорились о поставках авиации и средств ПВО

Дубай, 14 ноября. Россия поставит белорусским военным истребители, вертолеты, а также средства противовоздушной обороны, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что сотрудничество будет осуществляться в рамках контрактов, подписанных в 2021 году. Всю продукцию передадут в оговоренные сторонами сроки.

«В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения», — рассказал Шугаев на выставке Dubai Airshow, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее также сообщалось, что Москва готова сотрудничать с Анкарой в создании истребителя пятого поколения. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.