Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 12:25
12:24
Экономика
Аудитор СП Саватюгин: растущий госдолг России не несет финансовых рисков
12:23
Наука
Громкий шум может провоцировать накопление жидкости в ухе
12:23
Общество
Ученые Технической школы Джорджа Р. Брауна усовершенствовали одноразовую маску
12:19
Спорт
Татьяна Тарасова считает, что в России нет футбола
12:18
Общество
Уникальные детские стартапы и инновации представили в Пермском крае
12:17
Общество
Член жюри «Голoса» Александр Градский раскритиковал выступление многодетной матери
12:16
Экономика
Финансист Майоров дал советы россиянам по защите сбережений от инфляции
12:14
Экономика
Аналитики МФО составили портрет типичного российского заемщика
12:13
Политика
Политолог Межевич заявил о нецелевом использовании польских войск на границе с Белоруссией
12:11
Армия
Россия может наладить поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» в страны Ближнего Востока
Все новости

Глава ФСВТС Шугаев: Россия и Белоруссия договорились о поставках авиации и средств ПВО

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 11:13
Армия
Глава ФСВТС Шугаев: Россия и Белоруссия договорились о поставках авиации и средств ПВО
Фото пресс-службы ЗВО

Дубай, 14 ноября. Россия поставит белорусским военным истребители, вертолеты, а также средства противовоздушной обороны, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что сотрудничество будет осуществляться в рамках контрактов, подписанных в 2021 году. Всю продукцию передадут в оговоренные сторонами сроки.

«В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения», — рассказал Шугаев на выставке Dubai Airshow, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее также сообщалось, что Москва готова сотрудничать с Анкарой в создании истребителя пятого поколения. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Глава ФСВТС Шугаев: Россия и Белоруссия договорились о поставках авиации и средств ПВО
россия белоруссия шугаев фсвтс
Комментировать