Кинокомпания Warner Bros. открыла в Абу-Даби отель по мотивам своих фильмов

Абу-Даби, 14 ноября. Крупнейшая голливудская киностудия Warner Bros. Entertainment открыла первый в мире отель по мотивам своих проектов. Более 250 номеров оформлены в стиле героев мультипликационных фильмов и сериалов компании.

Отель расположен в столице Объединенных Арабских Эмиратов на острове Яс напротив тематического парка развлечений. Кроме 257 шикарных номеров, всех посетителей ждут пять ресторанов, три бассейна, фитнес-центр, спа-салон и конечно же тематический магазин, в котором можно купить сувенирную продукцию, сообщает РЕН ТВ.

По всему отелю в холлах и даже в номерах развешаны постеры из разных сцен кинофильмов компании, вместе с ними можно увидеть обложки кинокомиксов, которые легли в основу проектов. Всем постояльцам отеля выдают бесплатные билеты на посещение тематического парка.

Ранее стало известно, что продюсеры Warner Bros. представили синопсис к одному из самых долгожданных проектов киностудии — новой версии «Бэтмена». Режиссером проекта выступил Мэтт Ривз, а главную роль сыграл звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.