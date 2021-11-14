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Кинокомпания Warner Bros. открыла в Абу-Даби отель по мотивам своих фильмов

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 11:10
Общество
Кинокомпания Warner Bros. открыла в Абу-Даби отель по мотивам своих фильмов
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Абу-Даби, 14 ноября. Крупнейшая голливудская киностудия Warner Bros. Entertainment открыла первый в мире отель по мотивам своих проектов. Более 250 номеров оформлены в стиле героев мультипликационных фильмов и сериалов компании.

Отель расположен в столице Объединенных Арабских Эмиратов на острове Яс напротив тематического парка развлечений. Кроме 257 шикарных номеров, всех посетителей ждут пять ресторанов, три бассейна, фитнес-центр, спа-салон и конечно же тематический магазин, в котором можно купить сувенирную продукцию, сообщает РЕН ТВ.

По всему отелю в холлах и даже в номерах развешаны постеры из разных сцен кинофильмов компании, вместе с ними можно увидеть обложки кинокомиксов, которые легли в основу проектов. Всем постояльцам отеля выдают бесплатные билеты на посещение тематического парка.

Ранее стало известно, что продюсеры Warner Bros. представили синопсис к одному из самых долгожданных проектов киностудии — новой версии «Бэтмена». Режиссером проекта выступил Мэтт Ривз, а главную роль сыграл звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон.

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кино отель warner brothers
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