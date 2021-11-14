Экономист Кричевский: недопоставки iPhone являются главной проблемой россиян

Москва, 14 ноября. Доктор экономических наук Никита Кричевский отметил, что дефицит последних моделей iPhone превратился в наиболее значимую проблему для России. Он сделал это заявление в эфире «Комсомольской правды».

Экономист поиронизировал над высокими запросами современного общества. По его словам, отсутствие последних моделей iPhone притесняет права россиян. Кричевский посоветовал вспомнить советский опыт, когда не хватало элементарных потребительских товаров.

«Это в СССР не было туалетной бумаги, и мы пользовались газетками, подорожником и лопухами. А сейчас-то хочешь — купи другой айфон, хочешь — не покупай айфон, хочешь — купи "Самсунг"», — цитирует его URA.RU.

Реальные располагаемые доходы граждан выросли на 8,1%, свидетельствуют данные Росстата из ежемесячного доклада о социально-экономическом положении в России. Данный показатель является максимальным за 11 лет.

В третьем квартале медианные зарплаты в России увеличились на 9,2%, а общий фонд оплаты труда — на 13,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».